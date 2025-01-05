Ганчев сообщил о стремительном продвижении ВС РФ к Купянску

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Российские военные приближаются к Купянску, окружая соседние территории
Российские военные приближаются к Купянску, окружая соседние территории Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы успешно продвигаются на купянском направлении. В ближайшее время несколько сел недалеко от самого Купянска будут окружены. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«На харьковском участке фронта продолжаются бои, не останавливается и движение. Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населенные пункты, исходя из оперативной обстановки», — сказал Ганичев в беседе с РИА Новости. По его словам, сотрудники администрации Харьковской области также оказывают поддержку местным жителям освобожденных территорий.

В середине декабря прошлого года Ганичев отмечал, что ВС РФ расширяют зону контроля на купянском направлении, передает RT. Российские военные постепенно освобождают все больше территорий, в том числе и в Харьковской области в целом. Например, недавно был установлен российский флаг в городе Лозовая. 

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Российские бойцы успешно продвигаются на купянском направлении. В ближайшее время несколько сел недалеко от самого Купянска будут окружены. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «На харьковском участке фронта продолжаются бои, не останавливается и движение. Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населенные пункты, исходя из оперативной обстановки», — сказал Ганичев в беседе с РИА Новости. По его словам, сотрудники администрации Харьковской области также оказывают поддержку местным жителям освобожденных территорий. В середине декабря прошлого года Ганичев отмечал, что ВС РФ расширяют зону контроля на купянском направлении, передает RT. Российские военные постепенно освобождают все больше территорий, в том числе и в Харьковской области в целом. Например, недавно был установлен российский флаг в городе Лозовая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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