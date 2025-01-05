Российские бойцы успешно продвигаются на купянском направлении. В ближайшее время несколько сел недалеко от самого Купянска будут окружены. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«На харьковском участке фронта продолжаются бои, не останавливается и движение. Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населенные пункты, исходя из оперативной обстановки», — сказал Ганичев в беседе с РИА Новости. По его словам, сотрудники администрации Харьковской области также оказывают поддержку местным жителям освобожденных территорий.
В середине декабря прошлого года Ганичев отмечал, что ВС РФ расширяют зону контроля на купянском направлении, передает RT. Российские военные постепенно освобождают все больше территорий, в том числе и в Харьковской области в целом. Например, недавно был установлен российский флаг в городе Лозовая.
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