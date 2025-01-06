Хороший улов ждал рыбака
Любитель зимней рыбалки похвастался уловом больших лещей, которых поймал на реке Тобол у деревни Галкино рядом с Курганом. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«В районе деревни Галкино на Тоболе наловил лещей на мормышку. Для прикормки брал мотыль, глубина 4 метра», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее курганский рыбак поймал большую щуку на реке Тобол. Для этого в первый мороз пришлось долбить лед на водоеме.
Улов лещей на Тоболе
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