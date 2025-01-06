06 января 2025

Огромных лещей наловил рыбак недалеко от Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хороший улов ждал рыбака
Хороший улов ждал рыбака Фото:

Любитель зимней рыбалки похвастался уловом больших лещей, которых поймал на реке Тобол у деревни Галкино рядом с Курганом. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«В районе деревни Галкино на Тоболе наловил лещей на мормышку. Для прикормки брал мотыль, глубина 4 метра», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее курганский рыбак поймал большую щуку на реке Тобол. Для этого в первый мороз пришлось долбить лед на водоеме. 

Улов лещей на Тоболе
Улов лещей на Тоболе
Фото:

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Любитель зимней рыбалки похвастался уловом больших лещей, которых поймал на реке Тобол у деревни Галкино рядом с Курганом. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «В районе деревни Галкино на Тоболе наловил лещей на мормышку. Для прикормки брал мотыль, глубина 4 метра», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее курганский рыбак поймал большую щуку на реке Тобол. Для этого в первый мороз пришлось долбить лед на водоеме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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