В Перми не заметили ажиотажного спроса на такси перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Транспорт. Пермь, пропускной пункт, зима, такси, автомобиль, общественный транспорт, шлагбаум, жд вокзал, парковка, пермь 2
В декабре стоимость поездки в такси составила 490 рублей Фото:

В декабре 2024 года в Перми не отмечалось резкого увеличения спроса на поездки в такси. Как пояснили URA.RU в пресс-службе сервиса «Максим», это связано с аномально теплой погодой в конце года.

«В декабре 2024 года средний чек поездок составил 490 рублей, что всего на 5% больше, чем в ноябре. Тогда стоимость поездки составляла 466 рублей. Из-за аномально теплой погоды спрос на такси в декабре увеличивался незначительно, поэтому и средняя стоимость поездок изменилась мало», — сообщили URA.RU в «Максим».

Ранее URA.RU рассказывало, что цены на такси в Перми растут быстрее, чем в Москве. Средняя стоимость поездки на такси в Перми за год увеличилась на 31%.При этом в Москве прирост составил 15%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В декабре 2024 года в Перми не отмечалось резкого увеличения спроса на поездки в такси. Как пояснили URA.RU в пресс-службе сервиса «Максим», это связано с аномально теплой погодой в конце года. «В декабре 2024 года средний чек поездок составил 490 рублей, что всего на 5% больше, чем в ноябре. Тогда стоимость поездки составляла 466 рублей. Из-за аномально теплой погоды спрос на такси в декабре увеличивался незначительно, поэтому и средняя стоимость поездок изменилась мало», — сообщили URA.RU в «Максим». Ранее URA.RU рассказывало, что цены на такси в Перми растут быстрее, чем в Москве. Средняя стоимость поездки на такси в Перми за год увеличилась на 31%.При этом в Москве прирост составил 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...