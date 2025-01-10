В Перми не заметили ажиотажного спроса на такси перед Новым годом

В декабре 2024 года в Перми не отмечалось резкого увеличения спроса на поездки в такси. Как пояснили URA.RU в пресс-службе сервиса «Максим», это связано с аномально теплой погодой в конце года.
«В декабре 2024 года средний чек поездок составил 490 рублей, что всего на 5% больше, чем в ноябре. Тогда стоимость поездки составляла 466 рублей. Из-за аномально теплой погоды спрос на такси в декабре увеличивался незначительно, поэтому и средняя стоимость поездок изменилась мало», — сообщили URA.RU в «Максим».
Ранее URA.RU рассказывало, что цены на такси в Перми растут быстрее, чем в Москве. Средняя стоимость поездки на такси в Перми за год увеличилась на 31%.При этом в Москве прирост составил 15%.
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