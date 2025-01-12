12 января 2025
11 января 2025

Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил прокуроров округа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов поздравил сотрудников надзорного ведомства
Артюхов поздравил сотрудников надзорного ведомства Фото:

Сотрудников ямальской прокуратуры в честь профессионального праздника поздравил и наградил губернатор ЯНАО Артюхов и прокурор округа Дмитрий Конош. Также сотрудники окружной прокуратуры получили ведомственные награды, об этом сообщили на сайте правительства.

«За высокие показатели в служебной деятельности, большой вклад в укрепление законности и правопорядка на территории округа благодарности губернатора объявлены советнику юстиции Сергею Чусовитину — старшему прокурору отдела правовой статистики, государственному советнику РФ третьего класса Марине Золотаревой — главному специалисту отдела планирования, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности материального обеспечения прокуратуры округа. А также главному специалисту прокуратуры Салехарда Марии Сайдашевой», — написали на официальном сайте правительства ЯНАО.

В прокуратуре Ямала трудятся более 200 человек. В торжественном совещании, приуроченном к профессиональному празднику работников прокуратуры, приняли участие также руководитель следственного управления СК России по ЯНАО Андрей Егоров, начальник УМВД России по Ямалу Сергей Костенко, федеральный инспектор по округу Алексей Пацев, а также ветераны ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил в Панаевской тундре семью Пырирко. Потомственные оленеводы попросили главу округа расширить ветеринарные аптечки, а также обсудили другие меры поддержки.

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Сотрудников ямальской прокуратуры в честь профессионального праздника поздравил и наградил губернатор ЯНАО Артюхов и прокурор округа Дмитрий Конош. Также сотрудники окружной прокуратуры получили ведомственные награды, об этом сообщили на сайте правительства. «За высокие показатели в служебной деятельности, большой вклад в укрепление законности и правопорядка на территории округа благодарности губернатора объявлены советнику юстиции Сергею Чусовитину — старшему прокурору отдела правовой статистики, государственному советнику РФ третьего класса Марине Золотаревой — главному специалисту отдела планирования, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности материального обеспечения прокуратуры округа. А также главному специалисту прокуратуры Салехарда Марии Сайдашевой», — написали на официальном сайте правительства ЯНАО. В прокуратуре Ямала трудятся более 200 человек. В торжественном совещании, приуроченном к профессиональному празднику работников прокуратуры, приняли участие также руководитель следственного управления СК России по ЯНАО Андрей Егоров, начальник УМВД России по Ямалу Сергей Костенко, федеральный инспектор по округу Алексей Пацев, а также ветераны ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил в Панаевской тундре семью Пырирко. Потомственные оленеводы попросили главу округа расширить ветеринарные аптечки, а также обсудили другие меры поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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