Новый пакет антироссийских санкций, который обнародовал текущий президент США Джо Байден спровоцирует рост цен на энергоносители по всему миру. Об этом пишут авторы итальянского издания L'AntiDiplomatico, отмечая, что предстоящий энергетический кризис рискует стать глобальным. Его называют своеобразным «концом света».
«Пакет санкций [под условным лозунгом „конец света“] <…> опубликованный ровно за десять дней до окончания срока пребывания Джо Байдена в Белом доме <…> является беспрецедентной мерой, которая может спровоцировать рост цен на энергоносители во всем мире», — отмечается в публикации итальянского издания. Журналисты предрекают глобальный энергетический кризис во всем мире. По их словам, Всеобщая итальянская торговая конфедерация объединяющая тысячи промышленных компаний, призвала Европу незамедлительно отреагировать во избежание кризиса.
США ввели новый пакет санкций против России 11 января. Китай и Индия уже отреагировали на новые экономические ограничения и заявили о намерении отказаться от приемки нефтяных российских танкеров, которые будут приходить в порты в ближайшее время. Но это не касается кораблей, забронированных до 10 января, передает «Национальная служба новостей».
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