Индия и Китай отказались разгружать попавшие под санкции США нефтяные танкеры

Индия и Китай намерены отказаться разгружать нефтяные танкеры, на которые в настоящий момент наложены санкции со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.
«Индия намерена отказаться от нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции за их роль в перевозке грузов для России», — отмечают авторы материала. Соответственно грузы, которые в дальнейшем придут в порты стран, разгружаться не будут. В Китае также уже отказались разгружать три российских танкера.
При этом один из чиновников в разговоре с журналистами на условиях анонимности заявил, что Индия разрешит разгружать часть товаров. Однако только те, которые были забронированы до введения санкций 11 января.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Китай отказался принимать российские танкеры, так как там опасаются, что США могут ввести персональные экономические ограничения в адрес частных компаний КНР. По ее мнению, в действиях Пекина есть и политическая подоплека. США приняли 11 января новый пакет антироссийских санкций, который сказался на нефтяных поставках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.