14 января 2025

В ЯНАО запустят первый проект по диагностике сетчатки

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект запустили по поручению губернатора Артюхова
Проект запустили по поручению губернатора Артюхова Фото:

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с этого года в Салехарде стартует проект по диагностике глазного дна пациентам от 50 лет во время диспансеризации и профосмотров. О пользе профилактики сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

«Терапия будет эффективной при своевременной диагностике. Проект по профилактике глазных заболеваний позволит выявить признаки ретинопатии и оперативно начать лечение», — приводит слова директора депздрава ЯНАО пресс-служба окружного правительства.

Для реализации пилотного проекта была выбрана окружная больница в Салехарде. В рамках проекта предполагается провести диагностическое обследование примерно 12,5 тысяч пациентов пенсионного возраста. Процедура исследования займет около 20 минут. Для проведения диагностики больница будет оснащена специализированным оборудованием — когерентным томографом. При наличии жалоб у пациента, его направляют на дополнительное обследование к офтальмологу.

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По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с этого года в Салехарде стартует проект по диагностике глазного дна пациентам от 50 лет во время диспансеризации и профосмотров. О пользе профилактики сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. «Терапия будет эффективной при своевременной диагностике. Проект по профилактике глазных заболеваний позволит выявить признаки ретинопатии и оперативно начать лечение», — приводит слова директора депздрава ЯНАО пресс-служба окружного правительства. Для реализации пилотного проекта была выбрана окружная больница в Салехарде. В рамках проекта предполагается провести диагностическое обследование примерно 12,5 тысяч пациентов пенсионного возраста. Процедура исследования займет около 20 минут. Для проведения диагностики больница будет оснащена специализированным оборудованием — когерентным томографом. При наличии жалоб у пациента, его направляют на дополнительное обследование к офтальмологу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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