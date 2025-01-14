В ЯНАО запустят первый проект по диагностике сетчатки

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с этого года в Салехарде стартует проект по диагностике глазного дна пациентам от 50 лет во время диспансеризации и профосмотров. О пользе профилактики сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
«Терапия будет эффективной при своевременной диагностике. Проект по профилактике глазных заболеваний позволит выявить признаки ретинопатии и оперативно начать лечение», — приводит слова директора депздрава ЯНАО пресс-служба окружного правительства.
Для реализации пилотного проекта была выбрана окружная больница в Салехарде. В рамках проекта предполагается провести диагностическое обследование примерно 12,5 тысяч пациентов пенсионного возраста. Процедура исследования займет около 20 минут. Для проведения диагностики больница будет оснащена специализированным оборудованием — когерентным томографом. При наличии жалоб у пациента, его направляют на дополнительное обследование к офтальмологу.
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