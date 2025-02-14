14 февраля 2025

Водянистое и невкусное: станет ли китайское пенное конкурентом курганских производителей пива

Китайское пиво не выдерживает конкуренции с курганскими пивоварами
© Служба новостей «URA.RU»
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Китайское пиво курганцы пробуют в азиатских кафе
Китайское пиво курганцы пробуют в азиатских кафе Фото:

Курганские производители пива не видят угрозы от появления китайского пива на рынке. Отзывы на него не часто положительные, а цены выше российских аналогов. URA.RU поговорили с производителями и оценило риски.

Анализ впечатлений: противоречивые отзывы

После ухода с рынка европейских марок в Россию массово начали завозить китайское пиво. Мнения о китайском пиве разнятся, что связано с особенностями его производства, вкусовыми качествами и предпочтениям россиян, в частности, курганцев.

Плюсы

С одной стороны, оно привлекает потребителей специфическим сладковатым вкусом, который появляется из-за использования в пивоварении риса, ржи и даже горькой тыквы. Рисовый солод не позволяет появиться обильной пене. Крафтовые пивоварни, экспериментируя с составом, добавляют травы, коренья и водоросли, придавая напитку пряные оттенки.

К плюсам также относят низкое содержание алкоголя (обычно не более четырех или пяти градусов), благодаря чему пиво легко пьется и освежает. Некоторые потребители из-за этой особенности сравнивают пиво из Китая с лимонадом.

Минусы

Плюсы у китайского пива — они же недостатки, которые отталкивают некоторых потребителей. Его часто критикуют за безвкусность и водянистость, сравнивая с разбавленным европейским лагером. Слабая пенность, при которой «шапка» оседает буквально за несколько секунд, как и сладость, также нравятся не всем. Невысокая крепость является еще одним минусом для тех, кто предпочитает более крепкие напитки.

Наиболее часто китайское пиво, купленное в России, критиковали потребители, которые уже пробовали напиток в Поднебесной. Такие отзывы очень похожи друг на друга: в них упоминается опыт употребления пива в Китае, а также отмечается, что больше человек не купит такое в России.

Распространение

Где продают

В Кургане пиво из Китая появилось в некоторых сетевых магазинах. Цены за банку напитка от 100 до 500 рублей. Объем напитка в бутылке составляет от 330 миллилитров и до 1000 миллилитров. Самые распространенные марки в цене — 200 или 250 рублей. Их можно встретить в супермаркетах или в кафе азиатской кухни.

«У нас есть импортное китайской пиво двух брендов. Курганцы больше предпочитают объемом 330 миллилитров, в то время как есть объем 600 миллилитров», — рассказали корреспонденту URA.RU в кафе азиатской кухни в Кургане. Цена за объем 600 миллилитров в кафе не превышает 350 рублей.

Представители заведения поделились мнением, что курганцам может нравиться маленький объем пива за его высокую крепость. Также в этом напитке отметили легкую горчинку, питкость и цветочно-медовый аромат, который больше характерен для медовухи. Другое пиво похоже по характеристикам, но считается более горьким вкусом.

Где не продают

В некоторых специализированных магазинах в формате «у дома» представлена продукция, дизайн этикетки и название которых стилизованы под марки пива из Китая. На деле же производят этот продукт в России, что пивовары указывают на этикетках.

В то же время среди пивных баров и магазинов-наливаек китайское пиво не распространено. В некоторых из них признались, что о таком не знают. «А что, китайцы варят пиво?» — удивлялись вопросам корреспондента опрошенные представители магазинов и заведений.

Мнение конкурентов: о вкусах потребителя, качестве продукции и рыночных прогнозах

Серьезным конкурентом китайских производителей курганские бизнесмены не считают. Например, на Курганском пивоваренном заводе — ООО «Зауральские напитки» URA.RU рассказали, что точки распространения продукции сильно отличается от товаров из Китая. Так и есть: если российские пивовары распространяют напитки во всех магазинах, реализующих алкогольную продукцию, то китайский алкоголь представлен только в гипермаркетах федеральных сетей, азиатских кафе и алкомаркетах.

Также одним из крупных производителей пива в Курганской области является ООО «Велес». URA.RU пообщалось c Александром Ильтяковым — одним из основателей мясокомбината «Велес», при котором с 2020 года работает своя пивоварня. Будучи экспертом в области пивоварения и ведения бизнеса, Александр Ильтяков поделился своими мыслями о текущей ситуации на российском пивном рынке в связи с уходом европейских брендов и приходом китайских производителей.

«Китай в определенной степени является очень достойным конкурентом», — заявил эксперт. Он отметил, что китайские производители выпускают пиво среднего качества и готовы к демпингу по цене.

В то же время он подчеркнул, что российские пивовары производят продукт достойного качества и по конкурентоспособной цене, особенно отметив крафтовое пиво, которое становится все более популярным. Увлечение крафтовым продуктом, как более высоким по цене, объясняется изменением интересов потребителя: люди готовы платить больше, но за лучшее качество.

Говоря о вкусовых предпочтениях россиян, Александр Ильтяков выразил мнение, что китайскому пиву будет сложно завоевать рынок. «У них не тот продукт, хотя я и говорю, что он среднего качества, но не тот продукт по характеристикам, к которым привык наш потребитель», — объяснил Ильтяков.

Эксперт призвал российских производителей не расслабляться и не пренебрегать качеством продукции, подчеркнув важность удовлетворения потребностей потребителя и заботы о его комфорте. «Нам важно идти по пути качественного подхода к производству, удовлетворению потребностей потребителя, качеству пива и заботе о потребителе, чтобы ему было комфортно», — отметил он.

Александр Ильтяков также прокомментировал ситуацию с импортом пива, заявив, что повышенные пошлины не останавливают поставки, так как потребитель нуждается в этом продукте и его качестве. Он добавил, что санкции не повлияли на поставки солода, и рынок постепенно смещается в сторону качества. В заключение эксперт выразил уверенность, что потребитель будет становиться все более требовательным, и борьба за него будет вестись на основе качества продукции, а не только красивой этикетки.

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Курганские производители пива не видят угрозы от появления китайского пива на рынке. Отзывы на него не часто положительные, а цены выше российских аналогов. URA.RU поговорили с производителями и оценило риски. Анализ впечатлений: противоречивые отзывы После ухода с рынка европейских марок в Россию массово начали завозить китайское пиво. Мнения о китайском пиве разнятся, что связано с особенностями его производства, вкусовыми качествами и предпочтениям россиян, в частности, курганцев. Плюсы С одной стороны, оно привлекает потребителей специфическим сладковатым вкусом, который появляется из-за использования в пивоварении риса, ржи и даже горькой тыквы. Рисовый солод не позволяет появиться обильной пене. Крафтовые пивоварни, экспериментируя с составом, добавляют травы, коренья и водоросли, придавая напитку пряные оттенки. К плюсам также относят низкое содержание алкоголя (обычно не более четырех или пяти градусов), благодаря чему пиво легко пьется и освежает. Некоторые потребители из-за этой особенности сравнивают пиво из Китая с лимонадом. Минусы Плюсы у китайского пива — они же недостатки, которые отталкивают некоторых потребителей. Его часто критикуют за безвкусность и водянистость, сравнивая с разбавленным европейским лагером. Слабая пенность, при которой «шапка» оседает буквально за несколько секунд, как и сладость, также нравятся не всем. Невысокая крепость является еще одним минусом для тех, кто предпочитает более крепкие напитки. Наиболее часто китайское пиво, купленное в России, критиковали потребители, которые уже пробовали напиток в Поднебесной. Такие отзывы очень похожи друг на друга: в них упоминается опыт употребления пива в Китае, а также отмечается, что больше человек не купит такое в России. Распространение Где продают В Кургане пиво из Китая появилось в некоторых сетевых магазинах. Цены за банку напитка от 100 до 500 рублей. Объем напитка в бутылке составляет от 330 миллилитров и до 1000 миллилитров. Самые распространенные марки в цене — 200 или 250 рублей. Их можно встретить в супермаркетах или в кафе азиатской кухни. «У нас есть импортное китайской пиво двух брендов. Курганцы больше предпочитают объемом 330 миллилитров, в то время как есть объем 600 миллилитров», — рассказали корреспонденту URA.RU в кафе азиатской кухни в Кургане. Цена за объем 600 миллилитров в кафе не превышает 350 рублей. Представители заведения поделились мнением, что курганцам может нравиться маленький объем пива за его высокую крепость. Также в этом напитке отметили легкую горчинку, питкость и цветочно-медовый аромат, который больше характерен для медовухи. Другое пиво похоже по характеристикам, но считается более горьким вкусом. Где не продают В некоторых специализированных магазинах в формате «у дома» представлена продукция, дизайн этикетки и название которых стилизованы под марки пива из Китая. На деле же производят этот продукт в России, что пивовары указывают на этикетках. В то же время среди пивных баров и магазинов-наливаек китайское пиво не распространено. В некоторых из них признались, что о таком не знают. «А что, китайцы варят пиво?» — удивлялись вопросам корреспондента опрошенные представители магазинов и заведений. Мнение конкурентов: о вкусах потребителя, качестве продукции и рыночных прогнозах Серьезным конкурентом китайских производителей курганские бизнесмены не считают. Например, на Курганском пивоваренном заводе — ООО «Зауральские напитки» URA.RU рассказали, что точки распространения продукции сильно отличается от товаров из Китая. Так и есть: если российские пивовары распространяют напитки во всех магазинах, реализующих алкогольную продукцию, то китайский алкоголь представлен только в гипермаркетах федеральных сетей, азиатских кафе и алкомаркетах. Также одним из крупных производителей пива в Курганской области является ООО «Велес». URA.RU пообщалось c Александром Ильтяковым — одним из основателей мясокомбината «Велес», при котором с 2020 года работает своя пивоварня. Будучи экспертом в области пивоварения и ведения бизнеса, Александр Ильтяков поделился своими мыслями о текущей ситуации на российском пивном рынке в связи с уходом европейских брендов и приходом китайских производителей. «Китай в определенной степени является очень достойным конкурентом», — заявил эксперт. Он отметил, что китайские производители выпускают пиво среднего качества и готовы к демпингу по цене. В то же время он подчеркнул, что российские пивовары производят продукт достойного качества и по конкурентоспособной цене, особенно отметив крафтовое пиво, которое становится все более популярным. Увлечение крафтовым продуктом, как более высоким по цене, объясняется изменением интересов потребителя: люди готовы платить больше, но за лучшее качество. Говоря о вкусовых предпочтениях россиян, Александр Ильтяков выразил мнение, что китайскому пиву будет сложно завоевать рынок. «У них не тот продукт, хотя я и говорю, что он среднего качества, но не тот продукт по характеристикам, к которым привык наш потребитель», — объяснил Ильтяков. Эксперт призвал российских производителей не расслабляться и не пренебрегать качеством продукции, подчеркнув важность удовлетворения потребностей потребителя и заботы о его комфорте. «Нам важно идти по пути качественного подхода к производству, удовлетворению потребностей потребителя, качеству пива и заботе о потребителе, чтобы ему было комфортно», — отметил он. Александр Ильтяков также прокомментировал ситуацию с импортом пива, заявив, что повышенные пошлины не останавливают поставки, так как потребитель нуждается в этом продукте и его качестве. Он добавил, что санкции не повлияли на поставки солода, и рынок постепенно смещается в сторону качества. В заключение эксперт выразил уверенность, что потребитель будет становиться все более требовательным, и борьба за него будет вестись на основе качества продукции, а не только красивой этикетки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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