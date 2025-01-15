15 января 2025

На тюменских дорогах резко выросла аварийность

В Тюмени водители попадают в аварии и сбивают детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ обратились к тюменским водителям
Сотрудники ГАИ обратились к тюменским водителям Фото:

В Тюмени и Тюменском районе 16 января резко выросла аварийность. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что в городе произошло шесть ДТП, в которых пострадали три ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

«Обострилась аварийная обстановка на дорогах Тюмени и Тюменского района. Сегодня уже произошло шесть ДТП, в том числе три наезда на пешеходов, наезд на дорожный знак, наезд на ограждение и опрокидывание автомобиля. В авариях пострадали трое детей и подростков: двое — восьми и один 17-ти лет», — указно в сообщении тюменской Госавтоинспекции.

К водителям обратился начальник Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер. Он заявил, что рост аварийности связан с плохими погодными условиями и посоветовал автолюбителям не превышать скорость. «Я настоятельно рекомендую водителям сбавить скорость. Это поможет им справиться с управлением автомобиля на скользких дорогах и вовремя заметить пешехода даже в условиях снегопада», — передает его словам telegram-канал ГАИ Тюменской области.

Ранее URA.RU писал о том, что утром 16 января в Тюмени автоледи на Mercedes-Benz сбила 17-летнего школьника, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Сотрудникам ДПС подросток заявил, что нарушил ПДД, потому что опаздывал на уроки. 

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В Тюмени и Тюменском районе 16 января резко выросла аварийность. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что в городе произошло шесть ДТП, в которых пострадали три ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. «Обострилась аварийная обстановка на дорогах Тюмени и Тюменского района. Сегодня уже произошло шесть ДТП, в том числе три наезда на пешеходов, наезд на дорожный знак, наезд на ограждение и опрокидывание автомобиля. В авариях пострадали трое детей и подростков: двое — восьми и один 17-ти лет», — указно в сообщении тюменской Госавтоинспекции. К водителям обратился начальник Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер. Он заявил, что рост аварийности связан с плохими погодными условиями и посоветовал автолюбителям не превышать скорость. «Я настоятельно рекомендую водителям сбавить скорость. Это поможет им справиться с управлением автомобиля на скользких дорогах и вовремя заметить пешехода даже в условиях снегопада», — передает его словам telegram-канал ГАИ Тюменской области. Ранее URA.RU писал о том, что утром 16 января в Тюмени автоледи на Mercedes-Benz сбила 17-летнего школьника, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Сотрудникам ДПС подросток заявил, что нарушил ПДД, потому что опаздывал на уроки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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