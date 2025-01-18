18 января 2025

Застрявшие машины и ныряние в ледяную воду для здоровья: как курганцы отмечают Крещение. Фото, видео

Крещение отметили курганцы на Голубых озерах
© Служба новостей «URA.RU»
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Православные окунались в купели
Православные окунались в купели Фото:

На Голубых озерах 19 января в Кургане отметили православные жители Крещение. Горожане приехали на машинах и автобусах. Легкий мороз и огромные автомобильные очереди на дороге не остановили людей на пути к купелям. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Очень много машин на Голубых озерах. Все стремятся к купелям. Для горожан приготовили горячие напитки, есть даже борщ. Окунаются курганцы для здоровья и потому что верят в Бога», — сообщает наш журналист.

У самих купелей больших очередей не было, все организовано удобно и хорошо. За порядком следят правоохранители. Праздник Крещения зарядил людей радостью и позитивом. О том, как отмечали Крещение горожане — в фоторепортаже. 

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На Голубых озерах 19 января в Кургане отметили православные жители Крещение. Горожане приехали на машинах и автобусах. Легкий мороз и огромные автомобильные очереди на дороге не остановили людей на пути к купелям. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Очень много машин на Голубых озерах. Все стремятся к купелям. Для горожан приготовили горячие напитки, есть даже борщ. Окунаются курганцы для здоровья и потому что верят в Бога», — сообщает наш журналист. У самих купелей больших очередей не было, все организовано удобно и хорошо. За порядком следят правоохранители. Праздник Крещения зарядил людей радостью и позитивом. О том, как отмечали Крещение горожане — в фоторепортаже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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