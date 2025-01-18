На Голубых озерах 19 января в Кургане отметили православные жители Крещение. Горожане приехали на машинах и автобусах. Легкий мороз и огромные автомобильные очереди на дороге не остановили людей на пути к купелям. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Очень много машин на Голубых озерах. Все стремятся к купелям. Для горожан приготовили горячие напитки, есть даже борщ. Окунаются курганцы для здоровья и потому что верят в Бога», — сообщает наш журналист.
У самих купелей больших очередей не было, все организовано удобно и хорошо. За порядком следят правоохранители. Праздник Крещения зарядил людей радостью и позитивом. О том, как отмечали Крещение горожане — в фоторепортаже.
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