19 января 2025

Пермячка обнаружила иглу в мясе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время готовки пермячка обнаружила в еде иглу
Во время готовки пермячка обнаружила в еде иглу Фото:

Жительнице Перми во время готовки попалась игла в мясе. Фотографией находки она поделилась в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Заказала мясо. Когда разрезала его, попалась игла. Жесть просто, у меня нет слов — одни эмоции», — пишет автор поста. На фото видно, что в туше оказалась часть иглы от шприца-инжектора для мяса.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителю Перми в купленной шаверме попался кусок стекла. Фотографию неожиданной находки покупатель опубликовал в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

В мясе оставили иглу для шприца-инжектора
В мясе оставили иглу для шприца-инжектора
Фото:

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Жительнице Перми во время готовки попалась игла в мясе. Фотографией находки она поделилась в telegram-канале «ЧП Пермь». «Заказала мясо. Когда разрезала его, попалась игла. Жесть просто, у меня нет слов — одни эмоции», — пишет автор поста. На фото видно, что в туше оказалась часть иглы от шприца-инжектора для мяса. Ранее URA.RU рассказывало, что жителю Перми в купленной шаверме попался кусок стекла. Фотографию неожиданной находки покупатель опубликовал в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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