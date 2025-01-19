Во время готовки пермячка обнаружила в еде иглу
Жительнице Перми во время готовки попалась игла в мясе. Фотографией находки она поделилась в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Заказала мясо. Когда разрезала его, попалась игла. Жесть просто, у меня нет слов — одни эмоции», — пишет автор поста. На фото видно, что в туше оказалась часть иглы от шприца-инжектора для мяса.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителю Перми в купленной шаверме попался кусок стекла. Фотографию неожиданной находки покупатель опубликовал в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
В мясе оставили иглу для шприца-инжектора
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