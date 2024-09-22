В еде пермяку попалось стекло
Жителю Перми в купленной шаверме попался кусок стекла. Фотографию неожиданной находки покупатель опубликовал в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
«Купил шаверму в „Шаверма от души“ на улице Одоевского и чуть не проглотил стекло», — написал пермяк. На кадрах видно, что кусок стекла, обнаруженный в еде, достаточно внушительного размера.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», рейтинг заведения составляет 4,3 из 5 возможных. Точка имеет более 400 отзывов. Большинство посетителей отмечают, что в этом месте готовят вкусную шаверму. Негативные отзывы в основном касаются вежливости персонала.
Кусок стекла попался пермяку в шаверме
Вот такой кусок стекла едва не проглотил пермяк
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