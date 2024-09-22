22 сентября 2024
21 сентября 2024

Пермяк купил шаверму со стеклом внутри. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В еде пермяку попалось стекло
В еде пермяку попалось стекло Фото:

Жителю Перми в купленной шаверме попался кусок стекла. Фотографию неожиданной находки покупатель опубликовал в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«Купил шаверму в „Шаверма от души“ на улице Одоевского и чуть не проглотил стекло», — написал пермяк. На кадрах видно, что кусок стекла, обнаруженный в еде, достаточно внушительного размера.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», рейтинг заведения составляет 4,3 из 5 возможных. Точка имеет более 400 отзывов. Большинство посетителей отмечают, что в этом месте готовят вкусную шаверму. Негативные отзывы в основном касаются вежливости персонала.

Кусок стекла попался пермяку в шаверме
Кусок стекла попался пермяку в шаверме
Фото:
Вот такой кусок стекла едва не проглотил пермяк
Вот такой кусок стекла едва не проглотил пермяк
Фото:

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Жителю Перми в купленной шаверме попался кусок стекла. Фотографию неожиданной находки покупатель опубликовал в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Купил шаверму в „Шаверма от души“ на улице Одоевского и чуть не проглотил стекло», — написал пермяк. На кадрах видно, что кусок стекла, обнаруженный в еде, достаточно внушительного размера. По данным сервиса «Яндекс. Карты», рейтинг заведения составляет 4,3 из 5 возможных. Точка имеет более 400 отзывов. Большинство посетителей отмечают, что в этом месте готовят вкусную шаверму. Негативные отзывы в основном касаются вежливости персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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