В магазине Кургана найдено масло сомнительного качества

В Кургане в розничном магазине «Продукты» найдено весовое сливочное масло неизвестного происхождения. Это установили сотрудники управления Россельхознадзора и выдали предупреждение, говорится в релизе ведомства.
«Поступила информация по факту реализации в Кургане в розничном магазине „Продукты“, принадлежащем ИП Игнатьевой Н.П., весового сливочного масла сомнительного качества. При анализе информационных систем инспекторы Россельхознадзора выяснили, что производителем масла является ООО „Чашинский маслосырзавод“ (Курганская область, Каргапольский Муниципальный округ, с. Чаши), которое изготавливает продукцию только в фасовке по 180 г.», — уточняется в сообщении.
По информации Россельхознадзора, продукция, реализуемая в магазине Игнатьевой, не имела необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Это было подтверждено данными из ФГИС «ВетИС», согласно которым торговая площадка предпринимателя уже с августа 2021 года исключена из системы.
Дополнительно Россельхознадзор предложил предпринимателю осуществлять закуп и реализацию продукции с правильным оформлением всех необходимых документов, что обеспечит безопасность продукции и ее прослеживаемость в соответствии с законодательством. Это мера направлена на предотвращение дальнейших нарушений и поддержание стандартов качества продуктов питания.
Ранее управление Россельхознадзора лишило завод двух деклараций на сыр и масло, поскольку не были проведены все необходимые исследования. Это нарушение технических регламентов Таможенного союза потребовало от завода снятия продукции с реализации и проведения повторных испытаний.
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