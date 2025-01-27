«Не брезговал либералами»: Ямальский депутат упрекнул активиста-оленевода в лукавстве. Скрин

Депутат из ЯНАО Вершинин упрекнул сторонника партии КПРФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Противостояние двух политических деятелей произошло в комментариях VK, фото из архива
Противостояние двух политических деятелей произошло в комментариях VK, фото из архива Фото:

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин упрекнул активиста-тундровика Ямала, сторонника КПРФ Ейко Сэротэтто в том, что тот ранее обращался за помощью к партии ЛДПР, несмотря на его презрение к «либералам». Столкновение разных представителей партий произошло в одной из групп VK.

«Ты вроде и петиции создавал к Жириновскому и ЛДПР. Не брезговал вроде либералами-то Ейко», — ответил Вершинин в ответ на фотографию Сэротэтто с подписью «Гнилые либералы — пособники врагов». В свою очередь активист-тундровик отметил, что представители ЛДПР ему не помогли.

Сам диалог произошел в комментариях одной из региональных групп
Сам диалог произошел в комментариях одной из региональных групп
Фото:

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Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин упрекнул активиста-тундровика Ямала, сторонника КПРФ Ейко Сэротэтто в том, что тот ранее обращался за помощью к партии ЛДПР, несмотря на его презрение к «либералам». Столкновение разных представителей партий произошло в одной из групп VK. «Ты вроде и петиции создавал к Жириновскому и ЛДПР. Не брезговал вроде либералами-то Ейко», — ответил Вершинин в ответ на фотографию Сэротэтто с подписью «Гнилые либералы — пособники врагов». В свою очередь активист-тундровик отметил, что представители ЛДПР ему не помогли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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