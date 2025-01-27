Противостояние двух политических деятелей произошло в комментариях VK, фото из архива
Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин упрекнул активиста-тундровика Ямала, сторонника КПРФ Ейко Сэротэтто в том, что тот ранее обращался за помощью к партии ЛДПР, несмотря на его презрение к «либералам». Столкновение разных представителей партий произошло в одной из групп VK.
«Ты вроде и петиции создавал к Жириновскому и ЛДПР. Не брезговал вроде либералами-то Ейко», — ответил Вершинин в ответ на фотографию Сэротэтто с подписью «Гнилые либералы — пособники врагов». В свою очередь активист-тундровик отметил, что представители ЛДПР ему не помогли.
Сам диалог произошел в комментариях одной из региональных групп
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