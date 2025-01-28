Пермякам придется установить новое приложение для оплаты проезда

Пермяки, которые привыкли использовать приложение «Пермский транспорт» для оплаты проезда в автобусах и трамваях, а также для отслеживания расписания, должны будут вновь его установить. Не обновить, а установить заново, говорят в мэрии. Работающий сейчас сервис перестанет обновляться, а позже вовсе не будет работать.
«Старое приложение продолжит работать какое-то время, но обновляться больше не будет. Пользователям будет необходимо скачать новое приложение „Пермский транспорт“», — говорится на сайте мэрии Перми.
Выпуск нового приложения объясняют расширением функционала. Например, ведется разработка возможности оплаты разовых поездок через СБП без необходимости создания виртуальной карты.
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