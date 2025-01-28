Пермякам придется установить новое приложение для оплаты проезда

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С новыми автобусами в Перми обновляется и онлайн-сервис оплаты проезда
С новыми автобусами в Перми обновляется и онлайн-сервис оплаты проезда Фото:

Пермяки, которые привыкли использовать приложение «Пермский транспорт» для оплаты проезда в автобусах и трамваях, а также для отслеживания расписания, должны будут вновь его установить. Не обновить, а установить заново, говорят в мэрии. Работающий сейчас сервис перестанет обновляться, а позже вовсе не будет работать.

«Старое приложение продолжит работать какое-то время, но обновляться больше не будет. Пользователям будет необходимо скачать новое приложение „Пермский транспорт“», — говорится на сайте мэрии Перми.

Выпуск нового приложения объясняют расширением функционала. Например, ведется разработка возможности оплаты разовых поездок через СБП без необходимости создания виртуальной карты.

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Пермяки, которые привыкли использовать приложение «Пермский транспорт» для оплаты проезда в автобусах и трамваях, а также для отслеживания расписания, должны будут вновь его установить. Не обновить, а установить заново, говорят в мэрии. Работающий сейчас сервис перестанет обновляться, а позже вовсе не будет работать. «Старое приложение продолжит работать какое-то время, но обновляться больше не будет. Пользователям будет необходимо скачать новое приложение „Пермский транспорт“», — говорится на сайте мэрии Перми. Выпуск нового приложения объясняют расширением функционала. Например, ведется разработка возможности оплаты разовых поездок через СБП без необходимости создания виртуальной карты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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