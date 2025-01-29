Почему Россия не согласится на новые переговоры по Украине в Турции

Россия не согласится на новый раунд переговоров по Украине в Турции, потому что Анкара перестала быть нейтральной страной. Об этом в интервью URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«То, что Путин не поехал в Турцию, хотя визит был запланирован на 2024 год, само по себе говорит о том, что Россия не воспринимает Турцию как полностью нейтральную страну. И события в Сирии это показали. Страна должна быть полностью нейтральной. Турция такого нейтралитета сейчас не придерживается», — заявил политолог.
По его мнению, в будущем к кандидатуре Турции могут вернуться, но сейчас рассматриваются другие варианты. В качестве наиболее подходящих для переговоров по Украине стран Брутер назвал Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Египет.
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