В Курской области погиб тюменский контрактник

Похороны пройдут во вторник, 4 февраля
В Курской области при выполнении специальных задач погиб житель Ялуторовска (Тюменская область). Он в 2023 году заключил контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялуторовска.
«8 января в Курской области при выполнении специальных задач погиб наш земляк Неонов Николай Николаевич. В 2023 году Николай Николаевич подписал контракт с Министерством обороны РФ. Прощание с Неоновым пройдет во вторник, 4 февраля в 11:30 в Сретенском соборе Ялуторовска», — сообщили в администрации.
Николай ранее работал в местных строительных организациях. Ему было 33 года.
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