В Курской области погиб тюменский контрактник

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Похороны пройдут во вторник, 4 февраля
Похороны пройдут во вторник, 4 февраля Фото:

В Курской области при выполнении специальных задач погиб житель Ялуторовска (Тюменская область). Он в 2023 году заключил контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялуторовска.

«8 января в Курской области при выполнении специальных задач погиб наш земляк Неонов Николай Николаевич. В 2023 году Николай Николаевич подписал контракт с Министерством обороны РФ. Прощание с Неоновым пройдет во вторник, 4 февраля в 11:30 в Сретенском соборе Ялуторовска», — сообщили в администрации.

Николай ранее работал в местных строительных организациях. Ему было 33 года.

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В Курской области при выполнении специальных задач погиб житель Ялуторовска (Тюменская область). Он в 2023 году заключил контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялуторовска. «8 января в Курской области при выполнении специальных задач погиб наш земляк Неонов Николай Николаевич. В 2023 году Николай Николаевич подписал контракт с Министерством обороны РФ. Прощание с Неоновым пройдет во вторник, 4 февраля в 11:30 в Сретенском соборе Ялуторовска», — сообщили в администрации. Николай ранее работал в местных строительных организациях. Ему было 33 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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