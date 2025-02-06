Бил молотком и душил: тюменца обвиняют в двойном убийстве, совершенном 26 лет назад

В Тюмени задержали мужчину, которого обвиняют в двойном убийстве, совершенном 26 лет назад. Его подозревают в расправе над женщиной и ее племянником. Об этом сообщили в следственном комитете по Тюменской области.
«В конце марта 1998 года обвиняемый 1963 года рождения встретил 40-летнюю женщину в автобусе, с которой познакомился накануне. Она пригласила его в квартиру, расположенную по улице Широтной в городе Тюмени. В ходе совместного времяпрепровождения между ними возник конфликт: женщина оскорбила мужчину. В ответ на это обвиняемый взял на кухне молоток и нанес ей не менее 30 ударов по голове, а затем сдавил ее шею телефонным проводом», — сообщили в ведомстве.
В этот момент в соседней комнате находился племянник-инвалид потерпевшей. Мужчина, не желая оставлять свидетели, забил молотком и его. После расправы тюменец скрылся.
В те годы на месте преступления был обнаружен молоток и следы ДНК. Тогда установить причастность задержанного не удалось.
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