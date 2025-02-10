10 февраля 2025

В ХМАО ОМОН задержал водителя, устроившего ДТП при попытке скрыться от силовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали вартовчанина на дороге
Силовики задержали вартовчанина на дороге Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ОМОН задержал водителя, который пытался скрыться от силовиков и устроил ДТП. На место происшествия выезжала скорая помощь.

«В центре Нижневартовска произошло жесткое задержание. Сотрудники ОМОН взяли водителя, который пытался скрыться и попал в ДТП. На место выезжала скорая помощь», — сообщает telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск».

По словам инсайдера URA.RU, ОМОН совместно с полицией проводили рейды по поиску граждан, находящихся в уголовном розыске. Однако имеет ли это задержание отношение к проводимому мероприятию доподлинно неизвестно. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижневартовске (ХМАО) ОМОН задержал водителя, который пытался скрыться от силовиков и устроил ДТП. На место происшествия выезжала скорая помощь. «В центре Нижневартовска произошло жесткое задержание. Сотрудники ОМОН взяли водителя, который пытался скрыться и попал в ДТП. На место выезжала скорая помощь», — сообщает telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск». По словам инсайдера URA.RU, ОМОН совместно с полицией проводили рейды по поиску граждан, находящихся в уголовном розыске. Однако имеет ли это задержание отношение к проводимому мероприятию доподлинно неизвестно. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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