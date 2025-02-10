В Нижневартовске (ХМАО) ОМОН задержал водителя, который пытался скрыться от силовиков и устроил ДТП. На место происшествия выезжала скорая помощь.
«В центре Нижневартовска произошло жесткое задержание. Сотрудники ОМОН взяли водителя, который пытался скрыться и попал в ДТП. На место выезжала скорая помощь», — сообщает telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск».
По словам инсайдера URA.RU, ОМОН совместно с полицией проводили рейды по поиску граждан, находящихся в уголовном розыске. Однако имеет ли это задержание отношение к проводимому мероприятию доподлинно неизвестно. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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