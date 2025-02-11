Замгенпрокурора Сергей Зайцев провел встречу с губернатором Моором

Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев в ходе выезда в Тюменскую область встретился с губернатором региона Александром Моором. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе управления ведомства по УрФО.
«Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провел встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, на которой обсудил актуальные проблемы. Предметом диалога, в числе прочего, стала программа капитального ремонта: в регионе в минувшем году она выполнена на 100%. Вместе с тем Сергей Зайцев подчеркнул, что программные мероприятия в отношении 79 домов в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Тобольском, Тюменском и Уватском районах были перенесены. Ранее также были выявлены нарушения, связанные с несвоевременной организацией работ, непринятием мер по контролю за подрядчиками», — рассказали в ведомстве.
На встрече также обсудили проблемы изношенности сетей и обеспечения питьевым водоснабжением жителей 12 муниципалитетов (в их числе — Тобольский район, Ишим, Заводоуковский городской округ), меры по защите трудовых прав работников ООО «Сибстройинвест» и ООО «СтройЭлектроМонтаж» и снижению производственного травматизма. Отдельно был поднят вопрос о восстановлении поврежденного паводком жилья и гидротехнических сооружений.
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