КПРФ предложила Госдуме объявить амнистию ко Дню Победы

Депутаты от партии КПРФ предложили Госдуме объявить амнистию в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
«Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века — 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в документе. Информация приведена на сайте думской электронной базы.
В соответствии с постановлением, предлагается предоставить амнистию лицам, которые впервые были осуждены за умышленные преступления легкой и средней степени тяжести. Предложение охватывает участников боевых действий, ветеранов тыла, а также лиц, участвовавших в локальных конфликтах и вооруженных столкновениях на территориях иностранных государств, где были задействованы Вооруженные силы СССР и РФ. Уточняется, что амнистия распространяется на военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, работников уголовно-исполнительной системы, гражданский персонал Вооруженных сил и других военных формирований и организаций.
Кроме того, законопроект предусматривает освобождение от наказания для лиц, удостоенных государственных наград СССР и России, несовершеннолетних осужденных, женщин, имеющих детей до 18 лет или детей-инвалидов, беременных женщин, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами. Также под амнистию попадают мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет, а также лица с инвалидностью I и II групп.
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