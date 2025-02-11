Горожане ежегодно бронируют тематические апартаменты на День святого Валентина
Жители Тюмени забронировали все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений.
«Teмaтичeскиe aпaртаменты для влюбленных в интpигующем cтиле. Для тex, ктo ищет ocтрых ощущeний и готoв к сoвepшeнно нoвым эмoциям у наc есть: кровать с фиксациями, атрибутика из натуральной кожи, крест с фиксациями, атмосферное освещение», — указано на сайте бронирования.
На сервисе размещено несколько квартир с подобной тематикой. Во всех из них бронь доступна только с 15 февраля.
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