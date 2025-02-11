11 февраля 2025

В Тюмени не осталось свободных БДСМ-квартир на 14 февраля. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане ежегодно бронируют тематические апартаменты на День святого Валентина
Горожане ежегодно бронируют тематические апартаменты на День святого Валентина Фото:

Жители Тюмени забронировали все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений.

«Teмaтичeскиe aпaртаменты для влюбленных в интpигующем cтиле. Для тex, ктo ищет ocтрых ощущeний и готoв к сoвepшeнно нoвым эмoциям у наc есть: кровать с фиксациями, атрибутика из натуральной кожи, крест с фиксациями, атмосферное освещение», — указано на сайте бронирования.

На сервисе размещено несколько квартир с подобной тематикой. Во всех из них бронь доступна только с 15 февраля.

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Жители Тюмени забронировали все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений. «Teмaтичeскиe aпaртаменты для влюбленных в интpигующем cтиле. Для тex, ктo ищет ocтрых ощущeний и готoв к сoвepшeнно нoвым эмoциям у наc есть: кровать с фиксациями, атрибутика из натуральной кожи, крест с фиксациями, атмосферное освещение», — указано на сайте бронирования. На сервисе размещено несколько квартир с подобной тематикой. Во всех из них бронь доступна только с 15 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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