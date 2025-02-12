«Дом.РФ» назвал сроки возвращения доступной ипотеки в России

«Дом.РФ»: доступность ипотеки в России восстановится к началу 2027 года
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Доступность ипотеки вернется к началу 2027 года
Доступность ипотеки вернется к началу 2027 года Фото:

Доступность ипотеки в России в полном объеме восстановится к началу 2027 года, сообщил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Этот прогноз основан на анализе текущих экономических сценариев и политики Центробанка России.

«Если опираться на тот сценарий по ставкам, который опубликовал Банк России, то привычная нам доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года — в 2027 году», — сказал Гольдберг в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, до этого времени процентная ставка остается на высоком уровне. Однако в случае благоприятного развития событий существует возможность наблюдать тенденцию к ее снижению уже к концу текущего года.

Гольдберг также подчеркнул важность ключевой ставки в вопросе доступности ипотеки. Он отметил, что изменения ключевой ставки могут опережающим образом влиять на ставки по ипотеке. Это происходит как при ее повышении, так и при ожиданиях ее снижения, что может привести к более быстрым изменениям ипотечных ставок по сравнению с ключевой.

Ранее россиянам объяснили, чем недоступная ипотека опасна для рынка недвижимости. Так, необходимость «ипотечной оттепели» на российском рынке недвижимости обусловлена растущими рисками увеличения случаев невыплат по ипотекам, накоплением проблемных долгов и возможными банкротствами строительных компаний.

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Доступность ипотеки в России в полном объеме восстановится к началу 2027 года, сообщил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Этот прогноз основан на анализе текущих экономических сценариев и политики Центробанка России. «Если опираться на тот сценарий по ставкам, который опубликовал Банк России, то привычная нам доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года — в 2027 году», — сказал Гольдберг в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, до этого времени процентная ставка остается на высоком уровне. Однако в случае благоприятного развития событий существует возможность наблюдать тенденцию к ее снижению уже к концу текущего года. Гольдберг также подчеркнул важность ключевой ставки в вопросе доступности ипотеки. Он отметил, что изменения ключевой ставки могут опережающим образом влиять на ставки по ипотеке. Это происходит как при ее повышении, так и при ожиданиях ее снижения, что может привести к более быстрым изменениям ипотечных ставок по сравнению с ключевой. Ранее россиянам объяснили, чем недоступная ипотека опасна для рынка недвижимости. Так, необходимость «ипотечной оттепели» на российском рынке недвижимости обусловлена растущими рисками увеличения случаев невыплат по ипотекам, накоплением проблемных долгов и возможными банкротствами строительных компаний.
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