В Европе хотят ограничить цены на газ

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В Европе хотят временно ограничить цены на газ из-за их рекордного уровня
В Европе хотят временно ограничить цены на газ из-за их рекордного уровня Фото:

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос о введении временного лимита на цены на газ в странах Евросоюза на фоне резкого увеличения стоимости этого ресурса. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Брюссель рассматривает возможность введения новых полномочий по временному ограничению цен на газ в ЕС, которые недавно достигли рекордных уровней по сравнению с ценами в США. На этой неделе европейские цены на природный газ достигли самого высокого уровня за последние два года , отчасти из-за низких температур и отсутствия ветра», — говорится в публикации. Такие меры обсуждаются в контексте разработки плана «чистой промышленности» и с учетом планов президента США Дональда Трампа принять жесткие меры в отношении ЕС, если союз не начнет наращивать закупки нефти и газа у Штатов.

Инициатива ЕК вызвала недовольство среди промышленных ассоциаций. И представители выразили опасения, что такие рестриктивные меры могут негативно сказаться на доверии к европейскому энергетическому рынку.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), текущий уровень заполненности газовых хранилищ в ЕС составляет 48,5%, что на 18 процентных пунктов ниже по сравнению с 2024 годом. К тому же, стоимость газа на европейских биржах в понедельник достигла отметки в 620 долларов за тысячу кубометров. Подобное является максимумом за последние два года.

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Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос о введении временного лимита на цены на газ в странах Евросоюза на фоне резкого увеличения стоимости этого ресурса. Об этом сообщила газета Financial Times. «Брюссель рассматривает возможность введения новых полномочий по временному ограничению цен на газ в ЕС, которые недавно достигли рекордных уровней по сравнению с ценами в США. На этой неделе европейские цены на природный газ достигли самого высокого уровня за последние два года , отчасти из-за низких температур и отсутствия ветра», — говорится в публикации. Такие меры обсуждаются в контексте разработки плана «чистой промышленности» и с учетом планов президента США Дональда Трампа принять жесткие меры в отношении ЕС, если союз не начнет наращивать закупки нефти и газа у Штатов. Инициатива ЕК вызвала недовольство среди промышленных ассоциаций. И представители выразили опасения, что такие рестриктивные меры могут негативно сказаться на доверии к европейскому энергетическому рынку. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), текущий уровень заполненности газовых хранилищ в ЕС составляет 48,5%, что на 18 процентных пунктов ниже по сравнению с 2024 годом. К тому же, стоимость газа на европейских биржах в понедельник достигла отметки в 620 долларов за тысячу кубометров. Подобное является максимумом за последние два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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