Женщин хотят заставить работать на заводах

Женщины могут стать решением кадрового кризиса в производственных отраслях. Об этом заявили эксперты из консалтинговой компании «Экопси Консалтинг».
«На наш взгляд, женщины — все еще недооцененный сегмент рабочих рук. В России есть пример успешно реализованного проекта по привлечению женщин на „мужские“ позиции в традиционно „мужской“ отрасли — металлургии», — отметила директор продуктов практики «Вознаграждение и мотивация персонала» «Экопси Консалтинг» Екатерина Варга. Она также добавила, что опыт данного проекта, реализуемого в течение года на металлургическом предприятии, показал положительные результаты: предприятие ликвидировало нехватку рук, при этом никаких гендерных или иных негативных эффектов не возникло.
В своем исследовании эксперты компании указали на необходимость отказа от гендерных стереотипов и создания удобных условий для женщин. По их мнению, это должно привлечь их на «мужские» рабочие позиции.
Кадровый дефицит в России ожидается вплоть до 2030 года — стране будет не хватать 3,1 миллиона занятых. Основная потребность сосредоточится в рабочих специальностях, где будет высокий спрос на квалифицированные рабочие кадры. Министр труда Антон Котяков подчеркивал, что больше всего РФ понадобятся механики, электромонтажники, слесари и рабочие-отделочники.
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