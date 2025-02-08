Женщин хотят заставить работать на заводах

Женщины могут решить кадровый кризис в мужских специальностях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщин могут начать привлекать в традиционно мужские специальности
Женщин могут начать привлекать в традиционно мужские специальности Фото:

Женщины могут стать решением кадрового кризиса в производственных отраслях. Об этом заявили эксперты из консалтинговой компании «Экопси Консалтинг». 

«На наш взгляд, женщины — все еще недооцененный сегмент рабочих рук. В России есть пример успешно реализованного проекта по привлечению женщин на „мужские“ позиции в традиционно „мужской“ отрасли — металлургии», — отметила директор продуктов практики «Вознаграждение и мотивация персонала» «Экопси Консалтинг» Екатерина Варга. Она также добавила, что опыт данного проекта, реализуемого в течение года на металлургическом предприятии, показал положительные результаты: предприятие ликвидировало нехватку рук, при этом никаких гендерных или иных негативных эффектов не возникло.

В своем исследовании эксперты компании указали на необходимость отказа от гендерных стереотипов и создания удобных условий для женщин. По их мнению, это должно привлечь их на «мужские» рабочие позиции.

Кадровый дефицит в России ожидается вплоть до 2030 года — стране будет не хватать 3,1 миллиона занятых. Основная потребность сосредоточится в рабочих специальностях, где будет высокий спрос на квалифицированные рабочие кадры. Министр труда Антон Котяков подчеркивал, что больше всего РФ понадобятся механики, электромонтажники, слесари и рабочие-отделочники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщины могут стать решением кадрового кризиса в производственных отраслях. Об этом заявили эксперты из консалтинговой компании «Экопси Консалтинг».  «На наш взгляд, женщины — все еще недооцененный сегмент рабочих рук. В России есть пример успешно реализованного проекта по привлечению женщин на „мужские“ позиции в традиционно „мужской“ отрасли — металлургии», — отметила директор продуктов практики «Вознаграждение и мотивация персонала» «Экопси Консалтинг» Екатерина Варга. Она также добавила, что опыт данного проекта, реализуемого в течение года на металлургическом предприятии, показал положительные результаты: предприятие ликвидировало нехватку рук, при этом никаких гендерных или иных негативных эффектов не возникло. В своем исследовании эксперты компании указали на необходимость отказа от гендерных стереотипов и создания удобных условий для женщин. По их мнению, это должно привлечь их на «мужские» рабочие позиции. Кадровый дефицит в России ожидается вплоть до 2030 года — стране будет не хватать 3,1 миллиона занятых. Основная потребность сосредоточится в рабочих специальностях, где будет высокий спрос на квалифицированные рабочие кадры. Министр труда Антон Котяков подчеркивал, что больше всего РФ понадобятся механики, электромонтажники, слесари и рабочие-отделочники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...