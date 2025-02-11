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23:36
Трамп рассказал о прогрессе в по украинскому вопросу
23:35
Бойцы отряда «Тигр» ударили по ВСУ за вице-губернатора Приморья
23:10
В ЯНАО вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Видео
Госдума приняла закон о защите русского языка: как теперь будем разговаривать
23:09
В Москве в жилом доме взорвался газ
22:58
Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге требуют мэра. Видео
22:52
Курганцев зовут работать на складе сигарет в Самаре за 250 тысяч рублей
1
Фицо пригрозил перекрыть газ Украине, пока Зеленский торгует своими недрами: итоги дня 11 февраля
22:47
Мосгорздрав сообщил о состоянии пациентов, отравившихся слойками с ртутью
22:47
Челябинский и Тульский губернаторы подписали план совместных действий
22:46
В Екатеринбурге в Березовой роще возобновились столкновения. Онлайн-трансляция
Производители объяснили, почему в России резко вырос спрос на мороженое
22:44
«Не хотел лежать на сцене»: почему семья Стриженова отказалась от гражданской панихиды по актеру
2
22:33
В Березовой роще в Екатеринбурге возобновились столкновения, активисты сносят забор
22:31
ВС РФ ударили ракетой по мосту под Купянском
Мишустин взялся за перестройку экономики после поручения Путина
22:18
День всех влюбленных без подарков: пермяки выбирают экономию
22:15
Мэр Екатеринбурга отреагировал на протест из-за вырубки Березовой рощи
2
22:00
Учеба в Голливуде и любовные неудачи Александра Соколовского: как живет звезда «Молодежки» в 36 лет
1
В России запустили эксперимент с платежками за ЖКХ
21:49
Беспилотники ВСУ уничтожены над двумя регионами России
21:40
«Все возможно»: гимнастка Яна Батыршина — о перспективах возвращения Лалы Крамаренко
21:35
Орешкина и Шадаева выдвинули в совет директоров Первого канала
Депутат Миронов придумал, как поднять рождаемость в полтора раза
21:31
«Их моя судьба не волновала»: примкнувший к ВСУ челябинец рассказал о взаимодействии с кураторами. Видео
21:29
Бывший глава «АвтоВАЗа» раскрыл, вернутся ли ушедшие иностранные автопроизводители в Россию
4
21:24
В Китае показали подземные туннели для хранения межконтинентальных ракет. Видео
1
Путин согласовал выборы главе региона, который заняли «китайцы»
21:20
В Тюмени за 30 тысяч рублей продают самый дешевый автомобиль. Фото
2
21:16
Челябинский «Трактор» первым из команд Востока вышел в плей-офф КХЛ
21:14
Курганские прокуроры добились от властей погашения долгов перед бизнесом
1
Кремль допускает, что Украина станет Россией: главные заявления Пескова
21:10
Нарушения в «Светофорах» и помощник для врачей: главные события Кургана к вечеру 11 февраля
21:09
«Метр на два и глубиной полтора»: Захарова ответила Зеленскому, какая земля его ждет
2
21:08
«Приставил пистолет к голове»: бросившая искалеченного бойца СВО свердловчанка объяснилась
Как живет популярный комик 1990-х Сергей Белоголовцев: паралич и отказ от ролей
21:04
Bloomberg: министр финансов США едет в Киев договариваться о полезных ископаемых
21:03
Клан тобольских депутатов мстит главе района из-за «жирных» госконтрактов
21:02
Непогода на Ямале, введение новых авиарейсов и новое в деле Воронова: события 11 февраля
Обида на Пугачеву и любовь к Путину: кто такая певица Елена Ваенга, которую отметил президент
20:59
В Дагестане заявили, что Меликова не было на совещании с сексом в прямом эфире
3
20:52
Артистка Юта выступила для семей челябинских бойцов СВО. Фото, видео
20:50
Челябинца, перешедшего на сторону ВСУ, отправили в колонию
2
Путин дал Кате Лель особый статус: развод певицы из-за СВО и слава мировой звезды
20:48
Во Франции стартует самое громкое уголовное дело против педофила
1
20:48
Попавший под уголовное дело после стрельбы в ПГНИУ сотрудник вуза отсудил у руководства деньги
20:45
Челябинские базы отдыха запустили туры для влюбленных к Дню святого Валентина
Песков — URA.RU: России важно, чтобы Южный Кавказ был предсказуем
20:43
Ушел из жизни экс-глава федерации хоккея Пермского края Анатолий Варламов
20:41
«Умер» совенок Дуо. Скрин
1
20:39
В Петербурге на станции местро «Чернышевская» эвакуировали пассажиров
Российские военные сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область: карта СВО к 11 февраля
20:39
ЛДПР продолжает наращивать на Урале свое политическое влияние
20:38
Движение на Пермском тракте ограничили из-за эвакуации
20:35
РЕН ТВ: москвичи отравились пирожками с ртутью
1
Запасы золота в России упали вдвое: что это значит, причины падения
20:35
Фицо решил перекрыть газ Украине
1
20:26
Гурулева вывели из состава комитета Госдумы по обороне
1
20:25
Зеленский признался, что предлагал США доступ к природным ресурсам Украины
Почему морозы в центральную Россию пришли только в середине февраля
20:25
В Тюмени пройдет вечеринка в стиле католицизма
20:20
Замы губернатора ХМАО получат нейроассистентов с интегрированным DeepSeek
20:18
Силовики ХМАО разыскивают хулигана, который «заминировал» ТЦ в Сургуте
Как живет иноагент Покровский: критика СВО и России, поддержка Ельцина
20:16
Зеленский предложил обменять Курскую область, но не уточнил, на что
20:15
В Перми выбрали перевозчика для временных маршрутов с автобусами-гармошками
20:15
В Курганской области умерла известный фольклорист Вера Бекетова
Ночью российские регионы были атакованы дронами: где работали ПВО, последствия
20:14
Бурильщики из ХМАО незаконно получали выплаты на работе
20:13
В Челябинске после драки с участием сыновей VIP-ов началось расследование
20:06
В Курской области саперы обезвредили французскую крылатую ракету SCALP. Фото
Самые непубличные миллиардеры: что известно о загадочных владельцах «Светофора»
20:06
В ХМАО опубликовали компромат на депутата, обличающего власти
19:59
Как пережить День влюбленных, если ты одинок: важные советы психолога
2
19:58
Хинштейн заявил об увольнении своего заместителя Денисова
2
19:58
Многократный чемпион России по легкой атлетике сел на 3,5 года за кражу
19:57
«Королева водоема»: рыбачка из ХМАО выловила огромную щуку с окунем во рту. Фото
3
19:51
Baza: бурятский подросток планировал нападение на школу
1
19:45
Прямые авиаперелеты в Абхазию планируют власти ЯНАО
3
19:45
Курганцы сдают билеты на концерт блогеров «ЦУ Е ФА», теряя деньги
19:43
В Пермском крае скорректируют сроки капремонта в ряде домов
19:43
Аналитики назвали самые популярные бренды смартфонов у екатеринбуржцев
1
19:42
В США арестовали двух россиян за распространение вируса-вымогателя Phobos
19:40
Налоговая арестовала счета строителей биатлонного центра в Нижневартовске
19:39
Россиянам объяснили, чем недоступная ипотека опасна для рынка недвижимости
19:35
Мишустин рассказал, насколько вырастет производительность труда в РФ к 2030 году
19:35
Следствие завершило сбор доказательств по делу о взятке экс-замгубернатора ЯНАО Воронову
19:33
В России нашли способ снизить цены на экзотические фрукты и креветки
1
19:31
Китайские нейросети бьют рекорды по трафику в ЯНАО
19:30
День защитника Отечества в Тюмени отметят маскарадом
19:24
В ЯНАО перекрыли дорогу от Карамовского поста до Губкинского
19:23
В ХМАО сотрудники ГАИ перекрыли несколько участков на трассе
19:23
Индийского летчика привел в восхищение российский Су-57
1
19:22
В ХМАО участник ОПГ полицейских пошел на сделку со следствием
19:20
В Курганской области полицейские остановили наркосбытчиков из Пермского края. Видео
19:20
В пермском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
19:18
Газотранспортное предприятие Западной Сибири показало Казахстану, как воплотить уникальный для страны проект
19:17
На маскировку кондиционеров в Перми потратят более 20 млн рублей
19:17
Челябинский губернатор Текслер назначил главного по туризму
19:17
Челябинцу вернули собаку из отлова, отправленную волонтерами в Екатеринбург
19:12
Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»
2
19:12
«Дадут, но другим»: Лоза — о том, почему у него нет звания заслуженного артиста
2
19:05
Почетное звание присвоил Путин учителю истории из Нового Уренгоя
19:04
«Все перевернули»: подробности обысков у скандального авторитета из Екатеринбурга
19:01
В тюменской КПРФ накаляются страсти перед выборами лидера реготделения
19:00
Сыр из Ирана, семечки из Китая: чем удивляют магазины «Светофор» в Екатеринбурге. Фото
18:57
Россиянам объяснили, что делать, если их автомобиль сломали в сервисе и не уведомили об этом
18:55
Володин вступился за основателя IT-компании iSpring Ускова, подозреваемого в мошенничестве
18:51
Балерина Мариинского театра в Петербурге стала жертвой пьяного вандала
18:45
Тюменский «Космос» будет обучать театралов
18:42
Ямальцев возмутила высокая цена на батон из ХМАО. Фото
1
18:40
Закрытый три дня зимник заработал на Ямале
18:40
Светлана Немоляева раскрыла неожиданный секрет долголетия
1
18:38
РЖД запускает «Поезд Дружбы» между Петербургом и Минском
18:35
ФАС займется сделкой по продаже акций челябинского экс-замгубернатора в «Рависе»
18:32
Тюменские школьники массово переходят с вейпов на сигареты
1
18:32
Депутат Миронов: действующие законы оставляют лазейки для мигрантов-преступников
3
18:30
Сколько зарабатывает и что производит арестованный актив компании партнера Ходорковского* в Кургане
1
18:30
Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на корпоратив в ресторане «Вавилон»
18:29
США, Британия и Австралия ввели новые санкции против России
1
18:29
Суд отпустил домой директора института ЮУрГУ Демина. Фото, видео
2
18:27
Европейский партнер России начал получать газ по «Турецкому потоку»
1
18:27
Челябинская спортсменка Попова трижды победила на международных соревнованиях. Фото
1
18:27
Тюменец нашел себе девушку на съемках популярного реалити-шоу
18:19
В российском регионе ввели новые льготы для детей участников СВО
18:19
«Угонщица» довела до суда: Аллегрова подаст в суд на челябинский клуб из-за травести-шоу. Видео
18:16
Тюменке грозит два года заключения за кражу 22 пачек масла
2
18:16
Три ДТП за час: в Кургане силовики возбудили новые дела на сестер Камшиловых
9
18:15
В Академическом районе проложат новые улицы
1
18:13
ХМАО стал лидером в УрФО по переселению из аварийного жилья
18:10
Власти помогут семье активиста из Коркино, погибшего от ранения в зоне СВО. Фото
18:07
Самую знаменитую недвижимость Пугачевой в России отмывают перед продажей
1
18:04
Тюменцы не могут вернуться домой из Сочи из-за неисправного самолета
17:58
Дэвид Бекхэм открывает бизнес в России
17:54
Курганский сенатор Перминова заявила о снижении числа абортов
2
17:54
В Екатеринбурге к скандальному авторитету нагрянули с обысками
17:53
Путин наградил Андрея Симановского орденом за трудовые заслуги
17:50
Путин наградил свердловчан
17:50
Фонд, собирающий с пермяков взносы на капремонт, ищет банк для размещения миллиардов рублей
1
17:41
СКР: украинские военные пытали пленных ради собственного удовольствия
17:40
«Метрострой» начал строительство административного корпуса для станции метро «Каретная»
17:40
25-летнему челябинцу пересадили сердце после трех инсультов
1
17:39
В Кургане вспыхнул спор из-за перекрытого проезда в новый ЖК. Видео
3
17:35
Махонин продлил выплаты за привлечение пермяков на службу в армию
17:35
Морозы и сильный ветер ждут ямальцев ко Дню влюбленных
2
17:33
Крупнейший пермский перевозчик закупил новые автобусы
1
17:31
Актер Сергей Никоненко пожелал челябинцам счастья ночью. Фото, видео
1
17:30
В пермском отделении УЭБиПК появится новый руководитель
17:27
Что такое «Бала баяна»: как приготовить взорвавшее соцсети лакомство из Бразилии
17:27
Пермские санатории снизили цены на путевки: сколько стоит оздоровиться
17:26
Минтранс: утечек нефтепродуктов из танкера Koala не обнаружено
17:26
Зимник замело: глава района в ЯНАО советует воздержаться от поездок. Видео
17:25
В Петербурге школьник заслонил одноклассниц от мужчины, осужденного за убийство
3
17:20
Из Курганской области вышлют мигранта, угнавшего и разбившего автомобиль
1
17:20
В Екатеринбурге приговорили к колонии бывших топ-сотрудников ГУФСИН
17:18
Путин присвоил почетное звание главе свердловского минкульта Учайкиной
17:18
В Челябинске обсуждают снос гаражей в центре города ради строительства нового ЖК. Фото, видео
1
17:16
Северяне грубят тюменским водителям и бросаются на них с кулаками
5
17:15
Коворкинг с кальяном и круглосуточный рамен-бар: топ новых заведений Екатеринбурга. Фото
17:14
Замгенпрокурора Сергей Зайцев провел встречу с губернатором Моором
17:13
Четыре самолета до Нового Уренгоя ушли на запасные аэродромы в ХМАО и ЯНАО
17:12
Губерниев получил высокую должность в министерстве спорта
3
17:11
Олимпиец возглавил министерство спорта Челябинской области. Фото
1
17:00
В тюменских аптеках пропал важный препарат для эпилептиков
16:58
Блогерши из ХМАО нарвались на хейт за осуждение мужчин с зарплатой ниже 100 тысяч рублей. Фото
1
16:52
СВР заявила о провокациях Украины против несистемных российских оппозиционеров за рубежом
16:52
СВР: украинские спецслужбы готовят провокацию в Балтийском море
16:52
Лицеи Ямала готовят учеников к ЕГЭ по программе Москвы
16:49
«Нарцисс»: психолог оценила объявление Алексея Воробьева о поиске жены
6
16:47
Путин дал добро Шапше на новый губернаторский срок
16:42
Вахтовики, занятые на мегастройке «Газпрома» в ЯНАО, добились выплаты долгов
16:42
Русский дом в Баку выступил с заявлением
1
16:41
Жертву от маньяка под Екатеринбургом спасла девушка
1
16:40
«Надо подготовить условия»: ректор главного педвуза Урала предложил женить студентов
4
16:39
Аэропорт Нижневартовска поднял стоимость услуг
16:38
Курганский чиновник Вольман написал «Гимн городу Шадринску»
3
16:38
Кличко испугался гражданской войны на Украине
1
16:37
После взрыва в котельной школьников Вильвы в Пермском крае перевели на дистант
1
16:33
Новак: инфляция в 2024 году обогнала прогноз
16:26
Дочь бизнесмена Патаркацишвили получит 30,5 млн за моль в лондонском доме
2
16:26
«Порвал на ней белье»: под Екатеринбургом маньяк набросился на жертву у гаражей
16:23
Единый подход к соцвыплатам детям участников СВО скопируют с Челябинской области
16:22
Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади
1
16:22
В Челябинске продлили режим черного неба
16:21
Тюменские магазины устроили распродажу ювелирки к 14 февраля
16:20
В Соликамске власти определили стоимость похорон на 2025 год
16:19
Беглов анонсировал новые модели трамваев и троллейбусов в Петербурге
1
16:13
В Екатеринбурге закрыли кафе «Старик Хинкалыч», там нашли кишечную палочку
2
16:12
Курганский завод «Синтез» тестирует производство дефицитных в стране растворов. Фото, видео
16:11
Путин наградил орденом директора пермского предприятия
16:11
«Неожиданное предложение»: Киев решил заменить Россию в Европе
2
16:06
Как легко приучить кошку к лотку: пошаговая инструкция от зоопсихолога
1
16:01
Росимущество сдало в аренду нефтяные скважины в ЯНАО
16:01
Власти объяснили, почему в Тюмени нет главного архитектора
16:00
Сколько стоит приготовить шаурму дома в Перми. Инфографика
15:56
Володин заявил, что депутаты Госдумы больше не отдыхают на Мальдивах
4
15:52
ФАС заморозила строительство нового здания налоговой в Сургуте
15:50
Пермячку наказали за опасных жуков
15:49
Володин предложил запросить у США списки россиян, которых финансировало USAID
4
15:46
В ХМАО ОМОН задержал водителя, устроившего ДТП при попытке скрыться от силовиков. Видео
15:45
Миасский завод сделал новый трап для аэропорта Воронежа. Фото
2
15:45
Бывшего курганского мэра Светличного в третий раз будут судить по делу о взятке
15:42
Львова-Белова встретилась с курганскими отцами, которые хотят воспитывать детей. Фото
1
15:41
Пермяк пришел на работу и едва не лишился руки
15:41
В России принят закон о защите граждан от кредитных мошенников
15:34
В Тобольске делегация из Лаоса удивилась количеству снега и храмов. Фото
15:34
Прокуратура вернула петербурженке 80 тысяч, потерянных из-за «двойника»
1
15:33
Один в кювете, другой на боку: грузовики попали в ДТП в ЯНАО. Фото
15:33
Воробьев: в феврале в Хотькове запустят клинико-диагностический центр
15:33
Челябинцы пожаловались на капремонт в 80-летнем доме
15:30
В Тюмени продают букеты роз по цене автомобиля
15:25
Прокурор ХМАО подписал обвинительное заключение по делу экс-чиновника Ростехнадзора
15:24
В Брянской епархии опровергли слух о сборке дронов в женском монастыре
2
15:24
В Баку демонтируют вывеску Русского дома
5
15:23
У границы с Россией появилось подразделение армии США
15:23
Чиновники саратовского района получили премии до 400%, чтобы «лучше работать»
3
15:22
В Пермском крае рядом с Кунгурской пещерой появится парк-отель с пляжем
15:15
Авиакомпания из Новосибирска открыла продажу билетов до Салехарда
15:15
В Аше будут судить бывшего инспектора ГАИ, обвиняемого в коррупции
15:14
Опухоль мозга удалили ультразвуком ямальские врачи
1
15:13
Двое тюменцев ограбили мужчину и увезли его убивать в Нижнетавдинский район
3
15:13
Депутат Вихарев ужесточает контроль за хозяевами киосков в Екатеринбурге
4
15:12
Депкульт ХМАО раскрыл, каким будет обновленный кинофестиваль «Дух огня»
15:10
В ХМАО обвалился спрос на квартиры в новостройках
1
15:10
В России с начала года предотвращены 23 теракта
15:10
Какие праздники отмечают 12 февраля и что нельзя делать в этот день
15:08
«Яростно навязывают»: родители жалуются на ямальские спортшколы, требующие карту-морошку
2
15:07
Курганская Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП
15:05
В свердловских магазинах «Светофор» нашли опасные продукты
5
15:02
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые рабочие вакансии в ХМАО
1
15:00
Пермское котокафе ищет новый дом
15:00
Челябинский губернатор Текслер вручил медаль 100-летнему ветерану ВОВ. Фото, видео
15:00
В Екатеринбурге привезли тайный архив «изменника Родины». Фото
14:56
Полиция ХМАО устроила облаву на мигрантов
14:55
Путин присвоил звание директору Пермского дома народного творчества «Губерния»
14:55
Жители ХМАО передают ружья и карабины на нужды СВО
14:55
Спектакли, концерты и рейвы: где в Тюмени встретить 14 февраля
14:51
Починить крышу, купить котел и отремонтировать детсад: губернатор Моор раздал поручения
14:43
Тоболяк зарезал свою мать, обокрал ее и сбежал в Тюмень
14:42
Львова-Белова советует сократить места в детдомах Курганской области
2
14:40
Путин наградил орденом машиниста экскаватора Горбунова из Челябинской области
14:38
Путин присвоил звание заслуженной артистки Ваенге
1
14:34
Соперником кандидата в мэры Верхнего Уфалея стал подчиненный его брата
14:34
В Ленобласти увеличили выплаты для участников СВО
2
14:30
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за шторма в Свердловской области
14:30
Бывших сотрудников полиции Далматово, подозреваемых в пытках, отпустили из СИЗО
1
14:26
Исполнительница хита «Муси-Пуси» стала заслуженной артисткой РФ
14
14:25
«Деньги мамы уходят на Украину»: в Тюменской области мошенники развели подростка через подставного завуча
14:24
Сыграть свадьбу в День оленевода предлагают ямальцам
14:20
В Чердынском музее закрывают выставку «Легенды Перми Великой»
14:19
В ямальском городе провели крупные назначения — обновляют местные управления
1
14:18
Челябинский доктор Рыжий объяснил, как оказать первую помощь при гриппе
14:18
В Госдуме в первом чтении приняли закон об индексации пенсий военным
14:18
ВС РФ освободили Ясеновое в ДНР
14:17
Пермяк заплатил 160 тысяч рублей за купальники со «Смешариками»
14:15
Пермская прокуратура проводит проверку после взрыва в котельной
14:15
«Вероятность 50%»: Песков оценил шансы, что Украина станет Россией
3
14:15
Кремль объяснил, почему Трамп стал цитировать Путина
14:15
Песков высказался о заслуженной каре для нацистов
2
14:15
Китайская нейросеть в Челябинске обогнала по популярности аналоги России и США
14:13
Информация о принудительном переселении граждан РФ в Крым оказалась украинским фейком
14:10
Названы самые высокооплачиваемые металлургические вакансии в Челябинске
14:04
В Екатеринбурге перекроют улицы и изменят маршруты транспорта. Карта
1
14:03
Москалькова: есть надежда на открытие гумкоридора в Курской области
14:01
Сотрудники курганского детского дома опасаются визита омбудсмена Львовой-Беловой
14:00
Bloomberg: Евросоюз потеряет миллиарды из-за газового кризиса
2
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Московских ревизоров, проверяющих пермское ГУФСИН, заинтересовала скандальная колония
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