11 февраля 2025

Тюменцы опасаются лететь летом на юг России из-за разлива мазута в Анапе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотни волонтеров работают на Черноморском побережье
Сотни волонтеров работают на Черноморском побережье Фото:

Жители Тюмени опасаются отдыхать летом на юге России из-за разлива мазута в Анапе. Свое мнение они выразили в соцсетях.

«Вряд ли недельный отпуск приведет к раку, но рисковать желания нет. Мы отказались от отпуска в этом году», — такой сообщение оставила тюменка Ирина Таранина в паблике «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«У подруги домики в Анапе под сдачу, в этом году не ждут туристов. Там экологическая катастрофа, выедает аж глаза», — рассказывает другая жительница Тюмени Юлия Попова.

«Я бы не поехала. Все равно это случилось в воде. И распространено везде. Ну выловили его (мазут). Поставили ловушки. А вредные вещества остались. Не дай бог ребенок нахлебается. Я не рискну», — пишет тюменка с ником Happy Happy.

Экологическая катастрофа с розливом мазута в Черном море случилась в конце 2024 года. Спустя два месяца после аварии танкеров, на побережье Краснодарского края обнаруживаются новые выбросы мазута. На месте работают сотни экологов и волонтеров.

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Жители Тюмени опасаются отдыхать летом на юге России из-за разлива мазута в Анапе. Свое мнение они выразили в соцсетях. «Вряд ли недельный отпуск приведет к раку, но рисковать желания нет. Мы отказались от отпуска в этом году», — такой сообщение оставила тюменка Ирина Таранина в паблике «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «У подруги домики в Анапе под сдачу, в этом году не ждут туристов. Там экологическая катастрофа, выедает аж глаза», — рассказывает другая жительница Тюмени Юлия Попова. «Я бы не поехала. Все равно это случилось в воде. И распространено везде. Ну выловили его (мазут). Поставили ловушки. А вредные вещества остались. Не дай бог ребенок нахлебается. Я не рискну», — пишет тюменка с ником Happy Happy. Экологическая катастрофа с розливом мазута в Черном море случилась в конце 2024 года. Спустя два месяца после аварии танкеров, на побережье Краснодарского края обнаруживаются новые выбросы мазута. На месте работают сотни экологов и волонтеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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