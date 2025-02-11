Тюменцы опасаются лететь летом на юг России из-за разлива мазута в Анапе

Жители Тюмени опасаются отдыхать летом на юге России из-за разлива мазута в Анапе. Свое мнение они выразили в соцсетях.
«Вряд ли недельный отпуск приведет к раку, но рисковать желания нет. Мы отказались от отпуска в этом году», — такой сообщение оставила тюменка Ирина Таранина в паблике «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«У подруги домики в Анапе под сдачу, в этом году не ждут туристов. Там экологическая катастрофа, выедает аж глаза», — рассказывает другая жительница Тюмени Юлия Попова.
«Я бы не поехала. Все равно это случилось в воде. И распространено везде. Ну выловили его (мазут). Поставили ловушки. А вредные вещества остались. Не дай бог ребенок нахлебается. Я не рискну», — пишет тюменка с ником Happy Happy.
Экологическая катастрофа с розливом мазута в Черном море случилась в конце 2024 года. Спустя два месяца после аварии танкеров, на побережье Краснодарского края обнаруживаются новые выбросы мазута. На месте работают сотни экологов и волонтеров.
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