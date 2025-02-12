В РФ иностранцам запретят создавать НКО и финансировать их из-за рубежа

Иностранцам запретят объединяться в НКО и пользоваться иностранными деньгами
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый закон запретит иностранцам создавать и руководить НКО
Новый закон запретит иностранцам создавать и руководить НКО Фото:

Иностранцам запретят создавать НКО в России и привлекать иностранное финансирование. Законопроект был разработан Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), об этом URA.RU сообщили в пресс-службе агентства.

«Доработанный текст законопроекта включает запрет иностранцам создавать этнокультурные НКО и руководить уже действующими. Предполагавшееся ранее ограничение иностранного финансирования заменено в новом тексте законопроекта безоговорочным запретом», — сообщает пресс-служба ФАДН.

Соответствующие изменения будут внесены в закон «О некоммерческих организациях». Проектом предлагается ввести новую категорию некоммерческих организаций, а именно — национально-культурные организации. В эту категорию попадут все НКО, в том числе уже действующие, которые создаются по этническому или межэтническому принципу с целью сохранения и развития культуры и защиты этнокультурных прав.

«Зачастую такие организации выступают на территории Российской Федерации инструментом реализации интересов стран исхода, их деятельность прямо противоречит курсу нашей страны по укреплению общероссийской гражданской идентичности», — заявили URA.RU авторы законопроекта.

Национально-культурные организации также не смогут действовать в сфере экономической деятельности. Одновременно этнокультурным НКО нельзя будет использовать наименования иностранных государств в своих названиях. На приведение уставов в соответствие с новыми правилами этнокультурным организациям отводится два года, а несоблюдение должно стать причиной принудительной ликвидации.

По данным ФАДН, в стране работает от 3 до 6 тысяч различных этнокультурных организаций, при этом определить их точное количество и цели деятельности пока невозможно. Для решения этой проблемы предлагается ввести специальный «маркер» — слова «национально-культурный» должны будут обязательно указываться в наименовании этнокультурных НКО.

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Иностранцам запретят создавать НКО в России и привлекать иностранное финансирование. Законопроект был разработан Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), об этом URA.RU сообщили в пресс-службе агентства. «Доработанный текст законопроекта включает запрет иностранцам создавать этнокультурные НКО и руководить уже действующими. Предполагавшееся ранее ограничение иностранного финансирования заменено в новом тексте законопроекта безоговорочным запретом», — сообщает пресс-служба ФАДН. Соответствующие изменения будут внесены в закон «О некоммерческих организациях». Проектом предлагается ввести новую категорию некоммерческих организаций, а именно — национально-культурные организации. В эту категорию попадут все НКО, в том числе уже действующие, которые создаются по этническому или межэтническому принципу с целью сохранения и развития культуры и защиты этнокультурных прав. «Зачастую такие организации выступают на территории Российской Федерации инструментом реализации интересов стран исхода, их деятельность прямо противоречит курсу нашей страны по укреплению общероссийской гражданской идентичности», — заявили URA.RU авторы законопроекта. Национально-культурные организации также не смогут действовать в сфере экономической деятельности. Одновременно этнокультурным НКО нельзя будет использовать наименования иностранных государств в своих названиях. На приведение уставов в соответствие с новыми правилами этнокультурным организациям отводится два года, а несоблюдение должно стать причиной принудительной ликвидации. По данным ФАДН, в стране работает от 3 до 6 тысяч различных этнокультурных организаций, при этом определить их точное количество и цели деятельности пока невозможно. Для решения этой проблемы предлагается ввести специальный «маркер» — слова «национально-культурный» должны будут обязательно указываться в наименовании этнокультурных НКО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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