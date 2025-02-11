В России запустили эксперимент с платежками за ЖКХ

Пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги стартовал в Московской области. Постановление о старте эксперимента подписано, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Планируется масштабировать его на всю страну. Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека. В результате на региональном портале госуслуг каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платежные документы – на бумаге или в электронном виде», – сказал Дмитрий Григоренко.
Согласно постановлению, жители региона смогут добровольно отказаться от дублирования на бумаге платежных документов за коммунальные услуги. Получать цифровые платежные документы они будут через личный кабинет на региональном портале госуслуг.
Вице-премьер также отметил, что пилотный проект в Московской области продлится до 1 октября 2025 года. Это станет важным шагом в цифровизации коммунальной сферы и повышении качества жизни граждан.
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