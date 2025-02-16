В Дагестане мужчина открыл стрельбу по полицейским

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В Дагестане задержали мужчину после перестрелки
В Дагестане задержали мужчину после перестрелки Фото:

Мужчина, подозреваемый в ограблении магазина, открыл огонь по полицейским во время проверки документов в Табасаранском районе (Дагестан). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по республике.

Полицейские остановили автомобиль для проверки документов, это произошло вечером 15 февраля на въезде в село Хучни. Водитель открыл по ним огонь, был ранен и задержан сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-службе СК по Дагестану отметили, что начата проверку обстоятельств происшествия. Данные пресс-службы передали в РБК.

Ранее, в 20:00 по МСК того же дня, неизвестный напал на женщину-кассира в продуктовом магазине в селе Дагестанские огни. Об этом рассказали в telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана» со ссылкой на главком ведомства по республике.

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Мужчина, подозреваемый в ограблении магазина, открыл огонь по полицейским во время проверки документов в Табасаранском районе (Дагестан). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по республике. Полицейские остановили автомобиль для проверки документов, это произошло вечером 15 февраля на въезде в село Хучни. Водитель открыл по ним огонь, был ранен и задержан сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-службе СК по Дагестану отметили, что начата проверку обстоятельств происшествия. Данные пресс-службы передали в РБК. Ранее, в 20:00 по МСК того же дня, неизвестный напал на женщину-кассира в продуктовом магазине в селе Дагестанские огни. Об этом рассказали в telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана» со ссылкой на главком ведомства по республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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