В Дагестане мужчина открыл стрельбу по полицейским

Мужчина, подозреваемый в ограблении магазина, открыл огонь по полицейским во время проверки документов в Табасаранском районе (Дагестан). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по республике.
Полицейские остановили автомобиль для проверки документов, это произошло вечером 15 февраля на въезде в село Хучни. Водитель открыл по ним огонь, был ранен и задержан сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-службе СК по Дагестану отметили, что начата проверку обстоятельств происшествия. Данные пресс-службы передали в РБК.
Ранее, в 20:00 по МСК того же дня, неизвестный напал на женщину-кассира в продуктовом магазине в селе Дагестанские огни. Об этом рассказали в telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана» со ссылкой на главком ведомства по республике.
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