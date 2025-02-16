16 февраля 2025

Челябинцев из-за потопа в подвале зимой загрызли комары

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, замок, подвал дома
В затопленный подвал жителей не пускают Фото:

В Челябинске жителей дома №2а по улице Детская в Тракторозаводском районе из-за затопленного подвала зимой загрызли комары. Они записали видеообращение в редакцию URA.RU с просьбой о помощи.

«Сегодня ночью было минус 20, и моего ребенка загрызли комары. В подвале уже несколько месяцев потоп, воды по колено, в подъезде пахнет канализацией, из-за подвальной двери идет горячий пар, а снизу сочится вода. Дети болеют, никто не реагирует, помогите нам», — рассказали жильцы.

Этот четырехподъездный многоквартирный дом был построен в 1975 году, управляет им ЖЭУ №7. По словам жильцов, в управляющей компании им отвечают, что ничего не могут сделать, так как проблема находится на сетях водоотведения. Собственники уже раскупили все средства против комаров в окрестных магазинах. Они переживают, что горячая вода размоет фундамент и дом рухнет.

Обновлено в 12:10

Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, ситуация поставлена на контроль Управления ЖКХ. По данным администрации, в данный момент управляющая компания производит откачку воды из подвальных помещений. Линия водоотведения на данном объекте работает штатно, проблема выявлена на внутридомовых сетях.

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В Челябинске жителей дома №2а по улице Детская в Тракторозаводском районе из-за затопленного подвала зимой загрызли комары. Они записали видеообращение в редакцию URA.RU с просьбой о помощи. «Сегодня ночью было минус 20, и моего ребенка загрызли комары. В подвале уже несколько месяцев потоп, воды по колено, в подъезде пахнет канализацией, из-за подвальной двери идет горячий пар, а снизу сочится вода. Дети болеют, никто не реагирует, помогите нам», — рассказали жильцы. Этот четырехподъездный многоквартирный дом был построен в 1975 году, управляет им ЖЭУ №7. По словам жильцов, в управляющей компании им отвечают, что ничего не могут сделать, так как проблема находится на сетях водоотведения. Собственники уже раскупили все средства против комаров в окрестных магазинах. Они переживают, что горячая вода размоет фундамент и дом рухнет. Обновлено в 12:10 Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, ситуация поставлена на контроль Управления ЖКХ. По данным администрации, в данный момент управляющая компания производит откачку воды из подвальных помещений. Линия водоотведения на данном объекте работает штатно, проблема выявлена на внутридомовых сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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