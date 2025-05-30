«Трактор» продлил контракт со своим генеральным менеджером

Алексей Волков продолжит работу генеральным менеджером челябинского хоккейного клуба (ХК) «Трактор» еще два года. О продлении контракта с функционером сообщил 31 мая официальный сайт команды.
«Алексей Волков за два года работы в „Тракторе“ еще раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров страны. Команда под его началом двигалась поступательно, завоевав бронзовые и серебряные медали чемпионата КХЛ. Уверен, что новый двухлетний контракт станет для организации и самого Алексея своего рода плацдармом для построения того „Трактора“, который воплотит в жизнь главную мечту всех болельщиков „черно-белых“», — приводит пресс-служба клуба слова генерального директора ХК Ивана Савина.
В сезоне 2023/24 «Трактор» занял третье место в Континентальной хоккейной лиге, а уже в следующем году команда повторила собственный рекорд, став серебряным призером турнира. В руководстве отмечают, что под управлением Волкова челябинский клуб сумел улучшить свои спортивные результаты, а также повысить интерес к хоккею в регионе.
Как URA.RU писало ранее, форвард Максим Шабанов, который завершил сезон в статусе лучшего бомбардира хоккейного клуба «Трактор», с большой долей вероятности покинет команду из Челябинска. Об этом представителям средств массовой информации сообщил гендиректор Иван Савин.
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