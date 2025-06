VK Fest, котойога и концерт «Руки вверх»: куда сходить в Челябинске в июне

В Челябинске в июне пройдет VK Fest, Ильменский фестиваль и фестиваль «Аркаим»

Концерт группы «Руки вверх» состоится 6 июня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Челябинцев в первый летний месяц ждут фестивали авторской песни, этнической культуры и концерты и VK Fest. Киноманы смогут насладиться премьерами и классикой на свежем воздухе, а любители активного отдыха — посетить танцевальные и кулинарные мастер-классы, йогу с котами и бесплатные тренировки в парках. О том, как провести июнь — в материале URA.RU. Фестивали под открытым небом С 6 по 8 июня в арт-сквере в Челябинске пройдет Ильменский фестиваль авторской песни. На нескольких сценах выступят как известные барды, включая народного артиста России Олега Митяева, так и начинающие исполнители. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. С 13 по 15 июня заповедник «Аркаим» приглашает на фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. Гостей ждет полное погружение в традиции: народные обряды, игры, дегустация национальной кухни, мастер-классы по ремеслам и ночные песни у костра. Фестиваль продлится до раннего утра. Участие бесплатное. Фестиваль от «ВКонтакте пройдет в Челябинске впервые Фото: пресс-служба VK Fest На набережной у Торгового центра 14 июня состоится музыкальный фестиваль VK Fest. В программе: выступления Басты, группы «Три дня дождя», Ольги Бузовой, Mary Gu и других звезд. Ведущим мероприятия в Челябинске будет Дима Масленников. Начало в 16:00, билеты — от 3 700 рублей. Помимо выступлений звезд на фестивале организуют блогерскую зону, где пройдут автограф-сессии, дискуссии и мастер-классы, а также различные маркеты, фуд-зоны и другие площадки. Кинопоказы на любой вкус 1 июня в Саду Победы пройдет семейный кинотеатр под открытым небом. В 17:30 состоится премьера мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света» о новых приключениях медведя Мик-Мика. В 19:00 покажут фэнтези-комедию «Летучий корабль» по мотивам русской сказки. (0+) Библиотека имени Пушкина 4 июня в 11:00 покажет классику советского кино — фильм «Как царь Петр арапа женил». Вход свободный. Подходит для всей семьи. (0+) Литературный клуб «Читалка» 11 июня проведет киновечер с просмотром и обсуждением анимационного фильма «Ариэтти из страны лилипутов». Начало в 18:30, стоимость участия — 1 400 рублей. (16+) Мастер-классы для всех возрастов Танцевальные мастер-классы (12+) Занятия проведут Владислав Морозов и Татьяна Крицкая (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Театре современного танца 21 июня и 22 июня пройдут занятия от артиста Владислава Морозова и танцовщицы Татьяны Крицкой соответственно. Участники освоят технику современного танца, разберут текстуру и объем движения, научатся работать с фокусом внимания и реакцией. Мастер-класс рассчитан на людей от 12 лет с базовой хореографической подготовкой. Стоимость — 1000 рублей. Кулинария (18+) Студия «Пармезан» 4 июня в 19:00 приглашает на «Летний ужин». Участники приготовят салат с креветками и песто, индейку «Веллингтон» с малиновым соусом и лимонный тарт. Стоимость — 2 350 рублей. На мастер-классах научат готовить салаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU В кулинарном пространстве «Рататуй» 8 июня в 19:00 пройдет мастер-класс «Рыбный ужин». Гости научатся готовить тартар из лосося, равиоли с вялеными томатами и меренговый рулет с облепихой. Цена — 2 990 рублей. В тот же день в 19:00 студия «Пармезан» проведет «Греческий ужин», где участники освоят мусаку, салат с печеным перцем и пахлаву. Стоимость — 2 350 рублей. Кондитерская «Высший Вкус» 21 июня в 11:00 устроит детский мастер-класс «В гостях у друга Бобра». Ребята испекут торт «Полено», поучаствуют в играх с аниматором и продегустируют пирожные. Цена за ребенка и взрослого — 1 350 рублей. (6+) Технические и творческие мастер-классы Публичная библиотека 10 июня в 18:00 проведет бесплатный мастер-класс по нейросетям. Участники узнают, как использовать ИИ в разных сферах и обеспечивать безопасность в цифровую эпоху. (12+) Компьютерная академия «Топ» 14 и 28 июня в 12:00 научит детей создавать мемы с котиками в программе CapCut. В программе — монтаж, челлендж с кубиком Рубика и IT-квиз. Участие бесплатное. (6+) Работать с сургучом научат в Саду камней Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Саду камней 3 июня с 16:00 до 19:00 пройдет мастер-класс «Сургучная печать» от библиотеки имени Пушкина. Гости освоят старинное искусство оформления писем и документов. Вход свободный. (6+) Уроки йоги и фитнеса Котойога в «Котофее» (16+) Котокафе «Котофей» 1 июня в 9:50 приглашает на необычное занятие — йогу в компании пушистых друзей. Практика подойдет даже новичкам, а после занятия гостей ждет чай или кофе и общение с котиками. Стоимость — 450 рублей. Бесплатные тренировки в скверах (6+) 1 июня в 12:00 в сквере Семьи и Экопарке стартуют открытые тренировки на свежем воздухе. В программе: 12:00 — аэробика (Сквер Семьи)

12:00 — йога (Экопарк)

12:30 — Body Sculpt (Сквер Семьи) / ABL (Экопарк)

13:00 — HIIT (Сквер Семьи) и Body Sculpt (Экопарк)

13:30 — йога (Сквер Семьи), Light Functional и TRX (Экопарк)

Занятия подойдут для любого уровня подготовки. Участие бесплатное. Концерты (18+) В ресторане «Максимилианс» 26 июня пройдет концерт группы «Рок-острова». Поклонников ждут любимые композиции — «Белым снегом», «Костры», «Встречи», «Ничего не говори» и другие. Начало выступления в 21:00. Стоимость билетов — от 1 400 рублей. На ледовой арене «Трактор» 6 июня в 20:00 выступит Сергей Жуков с группой «Руки Вверх!». В программе — хиты «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «Студент», «18 мне уже» и другие. Гостей ждет яркое шоу с танцами и атмосферой 2000-х. Билеты от 2 700 рублей. Вечер металлики пройдет 13 июня в 19:00 в клубе Ozz. На сцене выступят группы Shell of God и The Negative One. Билет — 500 рублей. Автомобильные события Парад дорожной техники (0+) Выставка техники пройдет на площади Революции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На площади Революции 3 июня развернется выставка тяжелой техники. В параде примут участие 15 машиностроительных компаний, которые представят более 40 единиц спецтехники: бульдозеры и грейдеры, краны, пожарные машины, тягачи и прицепы. Гости смогут вблизи рассмотреть мощные машины, пообщаться с представителями предприятий и сделать памятные фото. Вход свободный. Кубок Челябинской области «Уральский рубеж 2025» (6+) С 12 по 15 июня пройдет соревнование по truck trial — экстремальному преодолению препятствий на грузовиках. Участникам предстоит пройти 8 сложных секций, распределенных на два дня (13 и 14 июня). Для зрителей подготовлены: сцены с ведущим и конкурсами, фуд-корты, сувенирные лавки. Вход свободный.

