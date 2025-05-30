В Металлургическом районе Челябинска усилили работу общественного транспорта

В Металлургическом районе Челябинска пересмотрели графики движения общественного транспорта в связи с капитальным ремонтом моста через реку Миасс. С 31 мая увеличено количество рейсов автобуса №25 по нерегулируемому тарифу, а с 2 июня на маршрутах автобусов №31, 41 и 71 будет задействовано больше подвижного состава.
«Со 2 июня на период капитального ремонта моста через Миасс на линии выйдет больше автобусов: количество машин на маршруте №31 вырастет с шест до семи, на маршруте №41 — с четырех до шести, а на маршруте №71 — с 16 до 18», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
При этом для пассажиров сохранится возможность использовать единый пересадочный билет на всех направлениях. Уточняется, что автобус №25 31 мая и 1 июня будет работать по расписанию с увеличенным количеством рейсов. На следующий день, 1 июня, первый рейс от Першино отправится в 5:55, а далее маршруты будут курсировать по расширенному графику.
Кроме того, с завершением ремонта трамвайных путей на участке от ЧМК до ЦХП трамвай №9 начнет работать ежедневно, а не только по будням. Запуск движения трамвая до ЦХП ожидается в ближайшее время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!