30 мая 2025

В Металлургическом районе Челябинска усилили работу общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинские транспортники усилили работу автобусов и трамваев в Металлургическом районе
Челябинские транспортники усилили работу автобусов и трамваев в Металлургическом районе Фото:

В Металлургическом районе Челябинска пересмотрели графики движения общественного транспорта в связи с капитальным ремонтом моста через реку Миасс. С 31 мая увеличено количество рейсов автобуса №25 по нерегулируемому тарифу, а с 2 июня на маршрутах автобусов №31, 41 и 71 будет задействовано больше подвижного состава.

«Со 2 июня на период капитального ремонта моста через Миасс на линии выйдет больше автобусов: количество машин на маршруте №31 вырастет с шест до семи, на маршруте №41 — с четырех до шести, а на маршруте №71 — с 16 до 18», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

При этом для пассажиров сохранится возможность использовать единый пересадочный билет на всех направлениях. Уточняется, что автобус №25 31 мая и 1 июня будет работать по расписанию с увеличенным количеством рейсов. На следующий день, 1 июня, первый рейс от Першино отправится в 5:55, а далее маршруты будут курсировать по расширенному графику.

Кроме того, с завершением ремонта трамвайных путей на участке от ЧМК до ЦХП трамвай №9 начнет работать ежедневно, а не только по будням. Запуск движения трамвая до ЦХП ожидается в ближайшее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Металлургическом районе Челябинска пересмотрели графики движения общественного транспорта в связи с капитальным ремонтом моста через реку Миасс. С 31 мая увеличено количество рейсов автобуса №25 по нерегулируемому тарифу, а с 2 июня на маршрутах автобусов №31, 41 и 71 будет задействовано больше подвижного состава. «Со 2 июня на период капитального ремонта моста через Миасс на линии выйдет больше автобусов: количество машин на маршруте №31 вырастет с шест до семи, на маршруте №41 — с четырех до шести, а на маршруте №71 — с 16 до 18», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». При этом для пассажиров сохранится возможность использовать единый пересадочный билет на всех направлениях. Уточняется, что автобус №25 31 мая и 1 июня будет работать по расписанию с увеличенным количеством рейсов. На следующий день, 1 июня, первый рейс от Першино отправится в 5:55, а далее маршруты будут курсировать по расширенному графику. Кроме того, с завершением ремонта трамвайных путей на участке от ЧМК до ЦХП трамвай №9 начнет работать ежедневно, а не только по будням. Запуск движения трамвая до ЦХП ожидается в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...