30 мая 2025

Магнитогорской школьнице выплатят 50 тысяч рублей за укушенную собакой ногу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бездомная собака укусила девочку из Магнитогорска за ногу
Бездомная собака укусила девочку из Магнитогорска за ногу Фото:

В Магнитогорске суд взыскал с городской администрации 50 тысяч рублей в пользу школьницы, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Поскольку решение вопросов обращения с безнадзорными животными относится к полномочиям органов местного самоуправления, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Магнитогорска морального вреда. Решением суда в пользу несовершеннолетней была взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел, когда девочка ожидала трамвай на остановке по пути в школу. К ребенку подбежали две беспризорные собаки, и одна из них укусила ее за ногу. В результате нападения школьнице поставили диагноз «укушенная ссадина левой голени», ей назначили лечение и профилактику от бешенства.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, после происшествия ребенок испытывал физическую боль, был частично ограничен в передвижениях и столкнулся с психологическими последствиями. Ведомство подчеркнуло, что работа по защите прав пострадавших от нападений безнадзорных животных находится на постоянном контроле.

Как URA.RU писало ранее, прокуратура через суд пыталась взыскать компенсацию для школьника, получившего травмы в результате нападения бездомной собаки. Животное укусило его за щеку. Надзорное ведомство требовало компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске суд взыскал с городской администрации 50 тысяч рублей в пользу школьницы, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Поскольку решение вопросов обращения с безнадзорными животными относится к полномочиям органов местного самоуправления, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Магнитогорска морального вреда. Решением суда в пользу несовершеннолетней была взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел, когда девочка ожидала трамвай на остановке по пути в школу. К ребенку подбежали две беспризорные собаки, и одна из них укусила ее за ногу. В результате нападения школьнице поставили диагноз «укушенная ссадина левой голени», ей назначили лечение и профилактику от бешенства. Как отмечается в сообщении прокуратуры, после происшествия ребенок испытывал физическую боль, был частично ограничен в передвижениях и столкнулся с психологическими последствиями. Ведомство подчеркнуло, что работа по защите прав пострадавших от нападений безнадзорных животных находится на постоянном контроле. Как URA.RU писало ранее, прокуратура через суд пыталась взыскать компенсацию для школьника, получившего травмы в результате нападения бездомной собаки. Животное укусило его за щеку. Надзорное ведомство требовало компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...