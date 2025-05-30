Магнитогорской школьнице выплатят 50 тысяч рублей за укушенную собакой ногу

В Магнитогорске суд взыскал с городской администрации 50 тысяч рублей в пользу школьницы, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Поскольку решение вопросов обращения с безнадзорными животными относится к полномочиям органов местного самоуправления, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Магнитогорска морального вреда. Решением суда в пользу несовершеннолетней была взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел, когда девочка ожидала трамвай на остановке по пути в школу. К ребенку подбежали две беспризорные собаки, и одна из них укусила ее за ногу. В результате нападения школьнице поставили диагноз «укушенная ссадина левой голени», ей назначили лечение и профилактику от бешенства.
Как отмечается в сообщении прокуратуры, после происшествия ребенок испытывал физическую боль, был частично ограничен в передвижениях и столкнулся с психологическими последствиями. Ведомство подчеркнуло, что работа по защите прав пострадавших от нападений безнадзорных животных находится на постоянном контроле.
Как URA.RU писало ранее, прокуратура через суд пыталась взыскать компенсацию для школьника, получившего травмы в результате нападения бездомной собаки. Животное укусило его за щеку. Надзорное ведомство требовало компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего.
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