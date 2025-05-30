Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, стал гостем IX Парижского полумарафона, который проходит в Челябинской области. Спортсмен провел фотосессию с участниками мероприятия.
«Встреча с участниками и гостями IX Парижского полумарафона. Зарядили с Доброфоней всех на победу», — написал Костомаров в своем telegram-канале.
С 30 марта по 1 июня проходит IX Парижский полумарафон в селе Париж Нагайбакского района. 31 мая участники завершили пятикилометровую дистанцию. Также на отдельный са старт вышли любители северной ходьбы, а к ночи состоится ночной забег «Огни уральского Парижа».
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