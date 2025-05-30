30 мая 2025

Фигурист Костомаров приехал на Парижский полумарафон в Челябинскую область. Видео

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Фотосессия с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым стала одним из событий Парижского полумарафона
Фотосессия с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым стала одним из событий Парижского полумарафона Фото:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, стал гостем IX Парижского полумарафона, который проходит в Челябинской области. Спортсмен провел фотосессию с участниками мероприятия.

«Встреча с участниками и гостями IX Парижского полумарафона. Зарядили с Доброфоней всех на победу», — написал Костомаров в своем telegram-канале.

С 30 марта по 1 июня проходит IX Парижский полумарафон в селе Париж Нагайбакского района. 31 мая участники завершили пятикилометровую дистанцию. Также на отдельный са старт вышли любители северной ходьбы, а к ночи состоится ночной забег «Огни уральского Парижа». 

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, стал гостем IX Парижского полумарафона, который проходит в Челябинской области. Спортсмен провел фотосессию с участниками мероприятия. «Встреча с участниками и гостями IX Парижского полумарафона. Зарядили с Доброфоней всех на победу», — написал Костомаров в своем telegram-канале. С 30 марта по 1 июня проходит IX Парижский полумарафон в селе Париж Нагайбакского района. 31 мая участники завершили пятикилометровую дистанцию. Также на отдельный са старт вышли любители северной ходьбы, а к ночи состоится ночной забег «Огни уральского Парижа». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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