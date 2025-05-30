Стали известны первые победители Парижского полумарафона в Челябинской области

IX Парижский полумарафон проходит с 30 мая по 1 июня в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. В первый день забегов — 31 мая — участники преодолели дистанцию в пять километров. Имена победителей уже известны, сообщает корреспондент URA.RU.
«В забеге среди мужчин на дистанции 5 километров первенствовал представитель Новосибирска Петр Швецов, выступавший в этих соревнованиях впервые. Среди женщин лучшей стала Эльнара Валиуллина из Уфы, для которой участие на Южном Урале также стало дебютным», — передает корреспондент URA.RU.
31 мая также проходят соревнования по велоспорту и северной ходьбе, а к вечеру состоится ночной забег «Огни уральского Парижа». Во второй соревновательный день спортсменам предстоит преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21,1 километра, а также забеги на десять и один километр, включая Парижскую милю. Для детей организована дистанция в 150 метров.
Мероприятие проходит в течение трех дней — 30 мая по 1 июня. На 31 мая запланировано проведение Парижской недели моды. Ее хедлайнером станет российская дизайнер Алена Ахмадуллина. Вечером гостей будет развлекать группа NLO. Участники IX легкоатлетического пробега «Парижский полумарафон» могут уехать в село Джабык на электропоезде «Ласточка». Дополнительный рейс организован 31 мая и 1 июня.
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