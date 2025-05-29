Челябинцы поддержали ограничительные меры властей по отношению к мигрантам

На фоне негативной информповестки за 2024 год выросла доля жителей Челябинской области, испытывающих опасения и настороженность к мигрантам. При этом население одобряет принятые в регионе ограничения и доверяет информации властей о конфликтах с участием иностранцев. Об этом доложил вице-губернатор Роман Воллерт во время семинара-совещания «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной нацполитики до 2025 года».
«В целом население поддерживает значительное сокращение разрешенных для мигрантов видов деятельности. 47% полагают, что меры достаточны, 20% поддерживают инициативу и считают, что ограничения необходимо усиливать. В подавляющем большинстве доверяют официальной информации от властей о конфликтах с участием иностранных граждан. Поэтому уделяется особое внимание своевременному информированию о произошедших событиях мигрантов, деятельности правоохранительных органов по пресечению нарушений миграционного законодательства и противоправной деятельности мигрантов. Также принимаются меры сдерживающего и ограничиваемого характера в сфере миграционных отношений», — сообщил Воллерт.
В частности, речь идет о повышении стоимости патентов деятельности по 20 видам экономической деятельности. Постановлением губернатора Алексея Текслера установлен запрет на привлечение иностранцев в сферу пассажирских перевозок. В регионе, на основе рекомендаций Федерального агентства по делам национальностей, начал работу центр социальной и культурной адаптации, через который в перспективе планируется пропускать всех мигрантов. Одним из KPI его работы предполагается сделать число заключенных контрактов на участие в СВО.
Также куратор внутренней политики области привел ряд показателей, выявленных в ходе социологического исследования по миграционной тематике. Так, 81% опрошенных полагают, что мигранты не создают им конкуренцию в сфере труда. 57% респондентов уверены, что мигранты занимают в основном те рабочие места, на которых местные жители трудиться не хотят. По мнению 64% южноуральцев мигранты после завершения трудовых отношений должны уезжать из России. 27% допускают, что мигранты могут остаться и стать гражданами России. Большинство опрошенных, 76% считают, что следует ограничить приезд мигрантов, установив квоты в соответствии с потребностями экономики. 13% полагают, что приезд следует полностью запретить.
«Каждый факт участия иностранного гражданина в противоправных действиях, получает правовую оценку. Общественность информируется о действиях правоохранительных органов и неизбежности справедливого наказания с позиции нулевой толерантности к преступлениям со стороны мигрантов. Также для организации общественных дискуссий по проблемам миграции в СМИ привлекаются лидеры общественного мнения и профильные эксперты», — резюмировал Воллерт.
Семинар-совещание в Магнитогорске проводит замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. В нем участвуют уральский полпред Артем Жога, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернаторы субъектов РФ, входящих в УрФО и другие высокопоставленные руководители.
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