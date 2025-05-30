В Челябинске пьяный водитель на Kia вылетел в кювет и лишил жизни попутчика

В Сосновском районе Челябинской области вечером 30 мая произошло смертельное ДТП с участием легковых Kia и Skoda. Авария случилась на третьем километре автодороги «поселок Полетаева — СНТ Полет 3», в результате столкновения погиб пассажир корейской иномарки. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 31-летнего мужчины. После удара виновник ДТП съехал в кювет и перевернулся — погиб его 39-летний попутчик», — уточнили в ведомстве.
Выяснилось, что водитель Kia Cerato находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,53 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л.
Как сообщало URA.RU ранее, на 57-м километре трассы Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажирка «Газели». Водитель машины не справился с управлением и врезался в бетонное разделительное ограждение.
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