30 мая 2025

В Челябинске пьяный водитель на Kia вылетел в кювет и лишил жизни попутчика

В Сосновском районе пьяный водитель Kia устроил смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности смертельной аварии
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности смертельной аварии Фото:

В Сосновском районе Челябинской области вечером 30 мая произошло смертельное ДТП с участием легковых Kia и Skoda. Авария случилась на третьем километре автодороги «поселок Полетаева — СНТ Полет 3», в результате столкновения погиб пассажир корейской иномарки. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 31-летнего мужчины. После удара виновник ДТП съехал в кювет и перевернулся — погиб его 39-летний попутчик», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что водитель Kia Cerato находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,53 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л.

Как сообщало URA.RU ранее, на 57-м километре трассы Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажирка «Газели». Водитель машины не справился с управлением и врезался в бетонное разделительное ограждение.

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В Сосновском районе Челябинской области вечером 30 мая произошло смертельное ДТП с участием легковых Kia и Skoda. Авария случилась на третьем километре автодороги «поселок Полетаева — СНТ Полет 3», в результате столкновения погиб пассажир корейской иномарки. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «Водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 31-летнего мужчины. После удара виновник ДТП съехал в кювет и перевернулся — погиб его 39-летний попутчик», — уточнили в ведомстве. Выяснилось, что водитель Kia Cerato находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,53 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Как сообщало URA.RU ранее, на 57-м километре трассы Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажирка «Газели». Водитель машины не справился с управлением и врезался в бетонное разделительное ограждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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