В Челябинский зоопарк 1 июня доставили нового обитателя — полуторагодовалого самца пумы по кличке Марс, который тайком любит играть в футбол и плюется на окружающих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе зоопарка.
«Молодой хищник прибыл из нижегородского зоопарка „Лимпопо“ и уже прошел первичный ветеринарный осмотр. Марсу все и все вокруг не нравится, он на всех ворчит, шипит, плюется, но пока никто не видит — играет в игрушечки и гоняет мячик», — рассказали в зоопарке.
Марс является внуком 17-летнегодолгожителя самца пумы Лео, который также содержится в Челябинске. В ближайшее время сотрудники планируют провести адаптацию животного, чтобы минимизировать стресс от переезда. После завершения карантина посетители смогут увидеть Марса в одном из вольеров экспозиции хищников.
В Челябинск 1 мая прямиком из Казани приехала девятимесячная пума Цера. Сейчас пума проходит период адаптации. В зоопарке отмечают, что Цера и Марс приехали для формирования репродуктивной пары в будущем. Половая зрелость у пум наступает в районе 2,5-3 лет, так что на данный момент ребятки-пумятки друг с другом не знакомы и проживают в разных вольерах.
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