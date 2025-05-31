31 мая 2025

В челябинский зоопарк привезли хищника, который играет в футбол и плюется. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кроме игры в мяч Марсу вокруг все не нравится
Кроме игры в мяч Марсу вокруг все не нравится Фото:

В Челябинский зоопарк 1 июня доставили нового обитателя — полуторагодовалого самца пумы по кличке Марс, который тайком любит играть в футбол и плюется на окружающих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Молодой хищник прибыл из нижегородского зоопарка „Лимпопо“ и уже прошел первичный ветеринарный осмотр. Марсу все и все вокруг не нравится, он на всех ворчит, шипит, плюется, но пока никто не видит — играет в игрушечки и гоняет мячик», — рассказали в зоопарке.

Марс является внуком 17-летнегодолгожителя самца пумы Лео, который также содержится в Челябинске. В ближайшее время сотрудники планируют провести адаптацию животного, чтобы минимизировать стресс от переезда. После завершения карантина посетители смогут увидеть Марса в одном из вольеров экспозиции хищников.

В Челябинск 1 мая прямиком из Казани приехала девятимесячная пума Цера. Сейчас пума проходит период адаптации. В зоопарке отмечают, что Цера и Марс приехали для формирования репродуктивной пары в будущем. Половая зрелость у пум наступает в районе 2,5-3 лет, так что на данный момент ребятки-пумятки друг с другом не знакомы и проживают в разных вольерах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинский зоопарк 1 июня доставили нового обитателя — полуторагодовалого самца пумы по кличке Марс, который тайком любит играть в футбол и плюется на окружающих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе зоопарка. «Молодой хищник прибыл из нижегородского зоопарка „Лимпопо“ и уже прошел первичный ветеринарный осмотр. Марсу все и все вокруг не нравится, он на всех ворчит, шипит, плюется, но пока никто не видит — играет в игрушечки и гоняет мячик», — рассказали в зоопарке. Марс является внуком 17-летнегодолгожителя самца пумы Лео, который также содержится в Челябинске. В ближайшее время сотрудники планируют провести адаптацию животного, чтобы минимизировать стресс от переезда. После завершения карантина посетители смогут увидеть Марса в одном из вольеров экспозиции хищников. В Челябинск 1 мая прямиком из Казани приехала девятимесячная пума Цера. Сейчас пума проходит период адаптации. В зоопарке отмечают, что Цера и Марс приехали для формирования репродуктивной пары в будущем. Половая зрелость у пум наступает в районе 2,5-3 лет, так что на данный момент ребятки-пумятки друг с другом не знакомы и проживают в разных вольерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...