Лучший молодой хоккеист «Металлурга» уезжает в Америку

Вратарь «Металлурга» Набоков перешел в клуб НХЛ Colorado Avalanche
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Набоков проявил себя как многообещающий голкипер
Набоков проявил себя как многообещающий голкипер Фото:

Вратарь «Металлурга» из Челябинской области Илья Набоков, который считается лучшим новичком прошедшего сезона КХЛ, подписал двухлетний контракт с клубом Colorado Avalanche. Спортсмен является воспитанником магнитогорской хоккейной школы и выступал за основную команду «лис» с 2022 года.

«Голкипер „Металлурга“ Набоков подписал двухлетний контракт новичка. Ему 22 года. Ранее он был выбран „Колорадо“ под общим 38-м номером на драфте НХЛ-2024», — уточнил сайт Сhampionat.com

Также в 2024 году Набоков был удостоен приза имени Алексея Черепанова, который ежегодно вручают лучшему новичку сезона в КХЛ. Спортсмен признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ и лучшим новичком сезона-2023/2024.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году Набоков заявлял, что пока не думает о переезде в Северную Америку. Набоков родился 27 марта 2003 года в Каслях. Начинал там играть в хоккей, с пяти лет стал заниматься в школе «Мечел» в Челябинске. В конце 2014 года перешел в магнитогорский «Металлург».

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Вратарь «Металлурга» из Челябинской области Илья Набоков, который считается лучшим новичком прошедшего сезона КХЛ, подписал двухлетний контракт с клубом Colorado Avalanche. Спортсмен является  воспитанником магнитогорской хоккейной школы и выступал за основную команду «лис» с 2022 года. «Голкипер „Металлурга“ Набоков  подписал двухлетний контракт новичка. Ему 22 года. Ранее он был выбран „Колорадо“ под общим 38-м номером на драфте НХЛ-2024», — уточнил сайт Сhampionat.com Также в 2024 году Набоков был удостоен приза имени Алексея Черепанова, который ежегодно вручают лучшему новичку сезона в КХЛ. Спортсмен признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ и лучшим новичком сезона-2023/2024. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году Набоков заявлял, что пока не думает о переезде в Северную Америку. Набоков родился 27 марта 2003 года в Каслях. Начинал там играть в хоккей, с пяти лет стал заниматься в школе «Мечел» в Челябинске. В конце 2014 года перешел в магнитогорский «Металлург».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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