Лучший молодой хоккеист «Металлурга» уезжает в Америку

Вратарь «Металлурга» из Челябинской области Илья Набоков, который считается лучшим новичком прошедшего сезона КХЛ, подписал двухлетний контракт с клубом Colorado Avalanche. Спортсмен является воспитанником магнитогорской хоккейной школы и выступал за основную команду «лис» с 2022 года.
«Голкипер „Металлурга“ Набоков подписал двухлетний контракт новичка. Ему 22 года. Ранее он был выбран „Колорадо“ под общим 38-м номером на драфте НХЛ-2024», — уточнил сайт Сhampionat.com
Также в 2024 году Набоков был удостоен приза имени Алексея Черепанова, который ежегодно вручают лучшему новичку сезона в КХЛ. Спортсмен признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ и лучшим новичком сезона-2023/2024.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году Набоков заявлял, что пока не думает о переезде в Северную Америку. Набоков родился 27 марта 2003 года в Каслях. Начинал там играть в хоккей, с пяти лет стал заниматься в школе «Мечел» в Челябинске. В конце 2014 года перешел в магнитогорский «Металлург».
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