В Челябинске выставлена на продажу уникальная деревянная модель мотоцикла Harley-Davidson 1914 года выпуска. Она изготовлена вручную в единственном экземпляре. Стоимость эксклюзивного экспоната составляет 550 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений.
«Точная копия мотоцикла Наrlеy Dаvidsоn 10 Е 1914 года. Модель выполнена полностью вручную. Нет ни одной детали, сделанной на станке с числовым программным управлением — каждая деталь выпиливалась и шлифовалась вручную», — говорится на сайте «Авито».
Автор объявления заявил, что для создания точной копии легендарного байка мастера «Артeли бpатьeв Спицыныx» ездили в музей техники в Верхней Пышме. Там они замеряли оригинальный мотоцикл рулеткой, фиксировали размеры и уже дома воссоздавали недостающие детали на чертежах. Отмечается, что подобный экспонат может стать не только подарком для коллекционеров, но и украшением офиса или мотоклуба.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске на продажу выставили редкий мотоцикл М-63 с коляской, сошедший с конвейера Ирбитского завода (ИМЗ «Урал») в 1969 году. Продавец оценил раритетную технику в 44 тысячи 999 рублей.
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