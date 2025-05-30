30 мая 2025

«Идеальный подарок»: в Челябинске продают эсклюзивный «Харлей», сделанный вручную. Скрин

В Челябинске продают эксклюзивную деревянную модель мотоцикла Harley-Davidson
© Служба новостей «URA.RU»
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Harley-Davidson пользуется популярностью у ценителей мототехники
Harley-Davidson пользуется популярностью у ценителей мототехники Фото:

В Челябинске выставлена на продажу уникальная деревянная модель мотоцикла Harley-Davidson 1914 года выпуска. Она изготовлена вручную в единственном экземпляре. Стоимость эксклюзивного экспоната составляет 550 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений.

«Точная копия мотоцикла Наrlеy Dаvidsоn 10 Е 1914 года. Модель выполнена полностью вручную. Нет ни одной детали, сделанной на станке с числовым программным управлением — каждая деталь выпиливалась и шлифовалась вручную», — говорится на сайте «Авито».

Автор объявления заявил, что для создания точной копии легендарного байка мастера «Артeли бpатьeв Спицыныx» ездили в музей техники в Верхней Пышме. Там они замеряли оригинальный мотоцикл рулеткой, фиксировали размеры и уже дома воссоздавали недостающие детали на чертежах. Отмечается, что подобный экспонат может стать не только подарком для коллекционеров, но и украшением офиса или мотоклуба.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске на продажу выставили редкий мотоцикл М-63 с коляской, сошедший с конвейера Ирбитского завода (ИМЗ «Урал») в 1969 году. Продавец оценил раритетную технику в 44 тысячи 999 рублей.

В Челябинске выставили на продажу Harley-Davidson за 550 тысяч рублей
В Челябинске выставили на продажу Harley-Davidson за 550 тысяч рублей
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В Челябинске выставлена на продажу уникальная деревянная модель мотоцикла Harley-Davidson 1914 года выпуска. Она изготовлена вручную в единственном экземпляре. Стоимость эксклюзивного экспоната составляет 550 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений. «Точная копия мотоцикла Наrlеy Dаvidsоn 10 Е 1914 года. Модель выполнена полностью вручную. Нет ни одной детали, сделанной на станке с числовым программным управлением — каждая деталь выпиливалась и шлифовалась вручную», — говорится на сайте «Авито». Автор объявления заявил, что для создания точной копии легендарного байка мастера «Артeли бpатьeв Спицыныx» ездили в музей техники в Верхней Пышме. Там они замеряли оригинальный мотоцикл рулеткой, фиксировали размеры и уже дома воссоздавали недостающие детали на чертежах. Отмечается, что подобный экспонат может стать не только подарком для коллекционеров, но и украшением офиса или мотоклуба. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске на продажу выставили редкий мотоцикл М-63 с коляской, сошедший с конвейера Ирбитского завода (ИМЗ «Урал») в 1969 году. Продавец оценил раритетную технику в 44 тысячи 999 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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