Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с легионером

Нападающий Люк Джонсон продлил контракт с клубом «Металлург». Спортсмен продолжит играть за команду еще два года — до конца сезона 2026/27. Об этом сообщается в telegram-канале магнитогорских хоккеистов.
«Клуб „Металлург“ и нападающий Люк Джонсон достигли соглашения о продлении контракта. Новый срок договора между клубом и центрфорвардом рассчитан на два года», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что американский форвард стал игроком магнитогорской команды летом 2023 года. До перехода в КХЛ Джонсон выступал за Rockford IceHogs, Iowa Wild, Manitoba Moose, San Jose Barracuda. За два сезона в составе «Металлурга» нападающий провел 157 матчей, набрал 58 очков и продемонстрировал высокий процент выигранных вбрасываний (59,1%).
Как сообщало URA.RU ранее, выручка клуба «Металлург» (Магнитогорск) в 2024 году составила 632,3 млн рублей. Это на 150 миллионов рублей больше, чем у челябинского хоккейного клуба «Трактор».
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