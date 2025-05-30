30 мая 2025

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с легионером

Люк Джонсон продолжит выступать нападающим в команде «Металлург»
© Служба новостей «URA.RU»
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Люк Джонсон продолжит играть за «Металлург»
Люк Джонсон продолжит играть за «Металлург» Фото:

Нападающий Люк Джонсон продлил контракт с клубом «Металлург». Спортсмен продолжит играть за команду еще два года — до конца сезона 2026/27. Об этом сообщается в telegram-канале магнитогорских хоккеистов.

«Клуб „Металлург“ и нападающий Люк Джонсон достигли соглашения о продлении контракта. Новый срок договора между клубом и центрфорвардом рассчитан на два года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что американский форвард стал игроком магнитогорской команды летом 2023 года. До перехода в КХЛ Джонсон выступал за Rockford IceHogs, Iowa Wild, Manitoba Moose, San Jose Barracuda. За два сезона в составе «Металлурга» нападающий провел 157 матчей, набрал 58 очков и продемонстрировал высокий процент выигранных вбрасываний (59,1%).

Как сообщало URA.RU ранее, выручка клуба «Металлург» (Магнитогорск) в 2024 году составила 632,3 млн рублей. Это на 150 миллионов рублей больше, чем у челябинского хоккейного клуба «Трактор».

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Нападающий Люк Джонсон продлил контракт с клубом «Металлург». Спортсмен продолжит играть за команду еще два года — до конца сезона 2026/27. Об этом сообщается в telegram-канале магнитогорских хоккеистов. «Клуб „Металлург“ и нападающий Люк Джонсон достигли соглашения о продлении контракта. Новый срок договора между клубом и центрфорвардом рассчитан на два года», — говорится в сообщении. Также уточняется, что американский форвард стал игроком магнитогорской команды летом 2023 года. До перехода в КХЛ Джонсон выступал за Rockford IceHogs, Iowa Wild, Manitoba Moose, San Jose Barracuda. За два сезона в составе «Металлурга» нападающий провел 157 матчей, набрал 58 очков и продемонстрировал высокий процент выигранных вбрасываний (59,1%). Как сообщало URA.RU ранее, выручка клуба «Металлург» (Магнитогорск) в 2024 году составила 632,3 млн рублей. Это на 150 миллионов рублей больше, чем у челябинского хоккейного клуба «Трактор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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