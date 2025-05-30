В Челябинске у пятиэтажки обвалилась часть стены

Часть стены жилого дома по адресу ул. Героев Танкограда, 114 в Челябинске обрушилась 31 мая, повредив газовую трубу. Об этом URA.RU сообщили в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Челябинской области по итогам выездного обследования после публикаций в СМИ.
«Госжилинспекция выехала на визуальное обследование по адресу ул. Героев Танкограда, д. 114, где, по информации СМИ, обрушилась часть стены и повредила газовую трубу. Пострадавших в результате инцидента нет, газоснабжение дома осуществляется в штатном режиме, иные коммуникации не повреждены», — рассказали в ГЖИ.
В квартире, расположенной рядом с местом обвала, дефекты также отсутствуют, уточнили в Госжилинспекции. На место происшествия выехали специалисты управляющей организации, которые определяют объем и порядок восстановительных работ. По данным инспекции, ранее жалобы на состояние фасада от жильцов дома не поступали. По выявленным в ходе обследования нарушениям будет проведена проверка.
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