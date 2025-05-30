30 мая 2025

В Челябинске у пятиэтажки обвалилась часть стены

© Служба новостей «URA.RU»
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Стена пятиэтажного дома рухнула в Челябинске
Стена пятиэтажного дома рухнула в Челябинске Фото:

Часть стены жилого дома по адресу ул. Героев Танкограда, 114 в Челябинске обрушилась 31 мая, повредив газовую трубу. Об этом URA.RU сообщили в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Челябинской области по итогам выездного обследования после публикаций в СМИ.

«Госжилинспекция выехала на визуальное обследование по адресу ул. Героев Танкограда, д. 114, где, по информации СМИ, обрушилась часть стены и повредила газовую трубу. Пострадавших в результате инцидента нет, газоснабжение дома осуществляется в штатном режиме, иные коммуникации не повреждены», — рассказали в ГЖИ.

В квартире, расположенной рядом с местом обвала, дефекты также отсутствуют, уточнили в Госжилинспекции. На место происшествия выехали специалисты управляющей организации, которые определяют объем и порядок восстановительных работ. По данным инспекции, ранее жалобы на состояние фасада от жильцов дома не поступали. По выявленным в ходе обследования нарушениям будет проведена проверка.

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Часть стены жилого дома по адресу ул. Героев Танкограда, 114 в Челябинске обрушилась 31 мая, повредив газовую трубу. Об этом URA.RU сообщили в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Челябинской области по итогам выездного обследования после публикаций в СМИ. «Госжилинспекция выехала на визуальное обследование по адресу ул. Героев Танкограда, д. 114, где, по информации СМИ, обрушилась часть стены и повредила газовую трубу. Пострадавших в результате инцидента нет, газоснабжение дома осуществляется в штатном режиме, иные коммуникации не повреждены», — рассказали в ГЖИ. В квартире, расположенной рядом с местом обвала, дефекты также отсутствуют, уточнили в Госжилинспекции. На место происшествия выехали специалисты управляющей организации, которые определяют объем и порядок восстановительных работ. По данным инспекции, ранее жалобы на состояние фасада от жильцов дома не поступали. По выявленным в ходе обследования нарушениям будет проведена проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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