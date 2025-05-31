31 мая 2025

В День защиты детей юным челябинцам раздают устройства, которые спасают жизнь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Казаков считает, что безопасность детей важнее всего
Александр Казаков считает, что безопасность детей важнее всего Фото:

В Челябинске по инициативе директора Регионального центра адаптивных видов спорта, участника СВО Александра Казакова волонтеры раздают юным горожанам фликеры — специальные световозвращатели. Как сообщили URA.RU в центре, эти фликеры при правильном использовании помогут родителям обезопасить своих детей в темное время суток.

«Дети — будущее, и важнее их безопасности ничего быть не может. Защищать подрастающее поколение нужно не только 1 июня, но и каждый день», — заявил Казаков. Фликеры можно прикреплять на цепочке к одежде, сумкам и рюкзачкам.

До 2022 года Казаков занимал должность заместителя министра спорта Челябинской области. На СВО он ушел в 2023 году. У него уже был опыт участия в боевых действиях во время службы в Афганистане. Вернувшись с фронта Казаков возглавит центра адаптивных видов спорта.

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В Челябинске по инициативе директора Регионального центра адаптивных видов спорта, участника СВО Александра Казакова волонтеры раздают юным горожанам фликеры — специальные световозвращатели. Как сообщили URA.RU в центре, эти фликеры при правильном использовании помогут родителям обезопасить своих детей в темное время суток. «Дети — будущее, и важнее их безопасности ничего быть не может. Защищать подрастающее поколение нужно не только 1 июня, но и каждый день», — заявил Казаков. Фликеры можно прикреплять на цепочке к одежде, сумкам и рюкзачкам. До 2022 года Казаков занимал должность заместителя министра спорта Челябинской области. На СВО он ушел в 2023 году. У него уже был опыт участия в боевых действиях во время службы в Афганистане. Вернувшись с фронта Казаков возглавит центра адаптивных видов спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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