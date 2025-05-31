В Челябинске дрессировщик в пятом поколении Ярослав Запашный поднялся с тигром под крышу дворца спорта «Юность». Представление состоялось 31 мая в рамках открытия гастролей Московского цирка в городе.
Вместе с тигром Ярослав Запашный поднялся на высоту, пройдя с хищником по декоративному земному шару. Дрессировщик и его питомец продемонстрировали безупречное равновесие на вращающемся механизме.
Как сообщало URA.RU ранее, первыми на гастроли Московского цирка пригласили ветеранов и участников СВО вместе с членами семей и детьми, а также семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. В рамках шоу до 13 июля зрители смогут увидеть в Челябинске номер Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе», выступления мастеров высшей школы верховой езды, а также групповых жонглеров.
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