31 мая 2025
30 мая 2025

В Челябинске Запашный поднялся с тигром под купол дворца спорта «Юность». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Представитель известной династии дрессировщиков показал трюк с хищником
Представитель известной династии дрессировщиков показал трюк с хищником Фото:

В Челябинске дрессировщик в пятом поколении Ярослав Запашный поднялся с тигром под крышу дворца спорта «Юность». Представление состоялось 31 мая в рамках открытия гастролей Московского цирка в городе. 

Вместе с тигром Ярослав Запашный поднялся на высоту, пройдя с хищником по декоративному земному шару. Дрессировщик и его питомец продемонстрировали безупречное равновесие на вращающемся механизме. 

Как сообщало URA.RU ранее, первыми на гастроли Московского цирка пригласили ветеранов и участников СВО вместе с членами семей и детьми, а также семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. В рамках шоу до 13 июля зрители смогут увидеть в Челябинске номер Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе», выступления мастеров высшей школы верховой езды, а также групповых жонглеров.

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В Челябинске дрессировщик в пятом поколении Ярослав Запашный поднялся с тигром под крышу дворца спорта «Юность». Представление состоялось 31 мая в рамках открытия гастролей Московского цирка в городе.  Вместе с тигром Ярослав Запашный поднялся на высоту, пройдя с хищником по декоративному земному шару. Дрессировщик и его питомец продемонстрировали безупречное равновесие на вращающемся механизме.  Как сообщало URA.RU ранее, первыми на гастроли Московского цирка пригласили ветеранов и участников СВО вместе с членами семей и детьми, а также семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. В рамках шоу до 13 июля зрители смогут увидеть в Челябинске номер Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе», выступления мастеров высшей школы верховой езды, а также групповых жонглеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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