Жизненный путь сильных мира сего — знаменитостей, миллиардеров, высокопоставленных чиновников и силовиков, — сильно отличается от путей, которыми следуют обычные люди. Говорят, что смерть уравнивает всех. Но так ли это? Отличается ли последнее пристанище VIP-челябинцев от мест упокоения простых смертных, и если да — то как? Узнавало URA.RU.
Главным погостом Челябинска (да и области в целом) считается Успенское кладбище, основанное в 1879 году. Иногда его называют Цинковым кладбищем из-за близости к цинковому заводу. В нынешней своей локации (Свердловский тракт, 14а) оно существует с 1928 года, когда некрополь начали переносить из центра (ныне на его месте расположены кварталы, ограниченные улицами Каслинской, Кыштымской и проспектом Победы) на окраину Челябинска. С тех пор кладбище разрослось до 140 гектаров, а длина аллей и дорожек составляет порядка 100 километров.
Некрополь обнесен оградой по всему периметру, снабжен пунктом проката инвентаря, распланирован на кварталы и участки. При входе на Успенское кладбище в Челябинске действует церковь-часовня во имя Успения Божией Матери, построенная в конце 1990-х. С северной стороны расположен крематорий, рядом с которым есть открытый колумбарий для урн с прахом.
Кладбище известно захоронениями выдающихся ученых, политиков, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Здесь лежат Герои Советского Союза Павел Брякин, Степан Дерябин, Георгий Загайнов, Иван Зажигин, Илья Качалин, Василий Клюев, Николай Крылов, Борис Малахов и Герой России Петр Еремеев.
Могила конструктора тракторов и танков (ИС-3 его проекта установлен на Комсомольской площади), лауреата Сталинской премии Михаила Балжи также на Успенском. Здесь же могилы основоположника компьютерной отрасли СССР Анатолия Кошина и организатора ферросплавного производства страны и директора ЧЭМК Владимира Гусарова (Герой Соцтруда проработал на предприятии в общей сложности 67 лет). Преподаватель челябинского мединститута Георгий Синяков, в годы Великой Отечественной попавший в плен и спасший около тысячи заключенных концлагеря под Кюстрином, также похоронен здесь.
На Успенском захоронены писатель и журналист Марк Гроссман и его коллега по литературному цеху Серафима Власова, главный режиссер театра драмы (который сейчас носит его имя) Наум Орлов, сыгравшие более 100 ролей только в Челябинске народные артисты Владимир Милосердов и Юрий Цапник, главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов и скульптор Вардкес Авакян.
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