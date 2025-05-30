30 мая 2025

В челябинском городе автомобиль провалился в гигантскую яму, оставленную ЖЭКом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огромную яму оставили после себя коммунальщики, менявшие трубы (архивное фото)
Огромную яму оставили после себя коммунальщики, менявшие трубы (архивное фото) Фото:

В Аше Челябинской области автомобиль провалился в яму. Она образовалась из-за некачественного восстановления дорожного покрытия после ремонта труб водоснабжения. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта.

«В Аше автомобиль провалился в яму после ремонта труб водоснабжения. По адресу ул. Уфимская, 30 проводились работы по вскрытию дорожного покрытия для замены труб городского водоснабжения. Работы проводились еще в августе 2024 года», — говорится в telegram-канале общественников.

По данным отделения, после завершения работ дорогу лишь засыпали, полноценное восстановление асфальта и подъездов к домам не проводилось. Сейчас местные жители выражают обеспокоенность безопасностью движения по улице Уфимской. По словам представителей Народного фронта, особенно страдают дети, которые идут в школу по разбитой дороге. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку, привлечь к ответственности виновных и обязать провести восстановление дорожного покрытия в полном объеме.

Местные жители говорят, что дорога буквально разваливается
Местные жители говорят, что дорога буквально разваливается
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В Аше Челябинской области автомобиль провалился в яму. Она образовалась из-за некачественного восстановления дорожного покрытия после ремонта труб водоснабжения. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта. «В Аше автомобиль провалился в яму после ремонта труб водоснабжения. По адресу ул. Уфимская, 30 проводились работы по вскрытию дорожного покрытия для замены труб городского водоснабжения. Работы проводились еще в августе 2024 года», — говорится в telegram-канале общественников. По данным отделения, после завершения работ дорогу лишь засыпали, полноценное восстановление асфальта и подъездов к домам не проводилось. Сейчас местные жители выражают обеспокоенность безопасностью движения по улице Уфимской. По словам представителей Народного фронта, особенно страдают дети, которые идут в школу по разбитой дороге. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку, привлечь к ответственности виновных и обязать провести восстановление дорожного покрытия в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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