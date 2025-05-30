В Аше Челябинской области автомобиль провалился в яму. Она образовалась из-за некачественного восстановления дорожного покрытия после ремонта труб водоснабжения. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта.
«В Аше автомобиль провалился в яму после ремонта труб водоснабжения. По адресу ул. Уфимская, 30 проводились работы по вскрытию дорожного покрытия для замены труб городского водоснабжения. Работы проводились еще в августе 2024 года», — говорится в telegram-канале общественников.
По данным отделения, после завершения работ дорогу лишь засыпали, полноценное восстановление асфальта и подъездов к домам не проводилось. Сейчас местные жители выражают обеспокоенность безопасностью движения по улице Уфимской. По словам представителей Народного фронта, особенно страдают дети, которые идут в школу по разбитой дороге. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку, привлечь к ответственности виновных и обязать провести восстановление дорожного покрытия в полном объеме.
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