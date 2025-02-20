Бербок заявила, что неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам

Глава МИД Германии Бербок сталкивалась с сексуальными домогательствами
© Служба новостей «URA.RU»
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Бербок рассказала о сексуальных домогательствах к ней
Бербок рассказала о сексуальных домогательствах к ней Фото:

Глава МИД Германии и член партии "Зеленые" Анналена Бербок призналась, что в прошлом сталкивалась с сексуальными домогательствами. Об этом она рассказала в беседе с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер.

"Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам", — сказала Бербок. Это заявление прозвучали в подкасте G Spot.

По словам политика, она пережила "много-много" домогательств, причем один из них произошел еще во время ее школьных лет. Министр также отметила, что начинала свою политическую карьеру не с целью борьбы за права женщин. Однако впоследствии она многократно поднимала в политике проблему домогательств.

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Глава МИД Германии и член партии "Зеленые" Анналена Бербок призналась, что в прошлом сталкивалась с сексуальными домогательствами. Об этом она рассказала в беседе с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер. "Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам", — сказала Бербок. Это заявление прозвучали в подкасте G Spot. По словам политика, она пережила "много-много" домогательств, причем один из них произошел еще во время ее школьных лет. Министр также отметила, что начинала свою политическую карьеру не с целью борьбы за права женщин. Однако впоследствии она многократно поднимала в политике проблему домогательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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