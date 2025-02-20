Бербок заявила, что неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам

Глава МИД Германии и член партии "Зеленые" Анналена Бербок призналась, что в прошлом сталкивалась с сексуальными домогательствами. Об этом она рассказала в беседе с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер.
"Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам", — сказала Бербок. Это заявление прозвучали в подкасте G Spot.
По словам политика, она пережила "много-много" домогательств, причем один из них произошел еще во время ее школьных лет. Министр также отметила, что начинала свою политическую карьеру не с целью борьбы за права женщин. Однако впоследствии она многократно поднимала в политике проблему домогательств.
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