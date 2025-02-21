Названа причина массового переезда иностранцев в Россию

Журналист Осипова: иностранцы едут в РФ, чтобы стать русскими и найти себя
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По словам Осиповой, мигранты едут в Россию для поиска себя
По словам Осиповой, мигранты едут в Россию для поиска себя Фото:

Иностранцы, которые массово едут в РФ, хотят найти себя и стать русскими. Об этом сообщила автор фильма «Они выбрали Родину» и журналист Наталья Осипова.

«Иностранцы массово приезжают в нашу страну, желая стать русскими... Иммигранты и русские едут в Россию, чтобы найти себя или спастись», — рассказала Осипова. Ее слова передает ТАСС. 

Она также поделилась своим наблюдением. Люди, которые приезжают с Украины или из стран Прибалтики, называют происходящее там в отношении русских геноцидом. Поэтому, по ее словам, самое безопасное место для соотечественников — Россия.

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Иностранцы, которые массово едут в РФ, хотят найти себя и стать русскими. Об этом сообщила автор фильма «Они выбрали Родину» и журналист Наталья Осипова. «Иностранцы массово приезжают в нашу страну, желая стать русскими... Иммигранты и русские едут в Россию, чтобы найти себя или спастись», — рассказала Осипова. Ее слова передает ТАСС.  Она также поделилась своим наблюдением. Люди, которые приезжают с Украины или из стран Прибалтики, называют происходящее там в отношении русских геноцидом. Поэтому, по ее словам, самое безопасное место для соотечественников — Россия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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