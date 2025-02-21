Названа причина массового переезда иностранцев в Россию

Иностранцы, которые массово едут в РФ, хотят найти себя и стать русскими. Об этом сообщила автор фильма «Они выбрали Родину» и журналист Наталья Осипова.
«Иностранцы массово приезжают в нашу страну, желая стать русскими... Иммигранты и русские едут в Россию, чтобы найти себя или спастись», — рассказала Осипова. Ее слова передает ТАСС.
Она также поделилась своим наблюдением. Люди, которые приезжают с Украины или из стран Прибалтики, называют происходящее там в отношении русских геноцидом. Поэтому, по ее словам, самое безопасное место для соотечественников — Россия.
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